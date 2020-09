Leverkusens Trainer Bosz glaubt nicht an Götze-Transfer

Trainer Peter Bosz glaubt nicht an einen Transfer von Rio-WM-Held Mario Götze zum Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Er könne es sich zwar "vorstellen", nochmal mit Mario zusammenzuarbeiten, aber er "glaube nicht", dass das noch in diesem Transfersommer passieren werde, betonte der 56-Jährige: "Wir suchen momentan für andere Position. Deshalb macht es keinen Sinn, darüber zu spekulieren."

Bosz hatte Götze 2017 bei seinem Engagement in Dortmund ein paar Monate trainiert, derzeit ist der ehemalige Nationalspieler auf Vereinssuche. "Er ist absolut ein guter Spieler. Man sieht im Training, was für Qualitäten er hat. Er ist eine sehr angenehme Person, ein guter Junge. All diese Sachen zusammen kann ich mir vorstellen, nochmal mit ihm zusammenzuarbeiten", sagte der Niederländer, um dann zu unterstreichen: "Wir sind aber auf der Suche nach etwas anderem."

Dem bislang einzigen hochkarätigen Neuzugang Patrik Schick stellte Bosz für die Partie am Sonntag (18.00 Uhr im Liveticker) beim VfL Wolfsburg sein Startelfdebüt in Aussicht. "Für Patrik war diese Trainingswoche wichtig, gerade weil er vorher zehn Tage in Quarantäne war und vorher kaum trainieren konnte. Man sieht natürlich schon, dass ihm noch etwas fehlt", sagte der 56-Jährige: "Aber er kann von Anfang an spielen."

Fehlen wird der Werkself lediglich Leon Bailey. Der Jamaikaner kehrte nach seiner Quarantäne am Freitag aus seinem Heimatland zurück, nach zwei negativen Tests soll er am Montag wieder ins Training einsteigen. Dann soll es auch ein Gespräch mit Bosz geben.