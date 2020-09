1. Bundesliga: Werder Bremen gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen hat die Relegation überstanden und darf auch in dieser Saison wieder in der 1. Bundesliga spielen. Am 1. Spieltag treffen die Werderaner auf Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem kostenlosen Probemonat bei DAZN seht ihr in dieser Bundesliga-Saison ausgewählte Spiele live und exklusiv in voller Länge sowie die Highlights jedes Spiels schon 40 Minuten nach Abpfiff.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Werder Bremen gegen Hertha: Die wichtigsten Informationen im Überblick

Datum : 19. September (Samstag)

: 19. September (Samstag) Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Stadion: Weserstadion

Die deutschen Bundesländer haben sich kürzlich darauf geeinigt, dass bei allen Bundesliga-Spielen in einer anstehenden Testphase zumindest eine gewisse Anzahl an Zuschauern in die Stadien eingelassen werden können.

Jedoch wird nur ein kleiner Teil der 42.358 verfügbaren Plätze im Weserstadion von Fans eingenommen werden, die außerdem genaue Hygieneregeln einhalten müssen.

1. Bundesliga, 1. Spieltag: Werder gegen Hertha heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Werder Bremen und Hertha BSC am 1. Spieltag ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky Sport Bundesliga 2 & UHD zeigt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge. Ihr könnt die Partie auch gleichzeitig mit den vier Parallelspielen um 15.30 Uhr in der Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen.

Die Vorberichterstattung in der Konferenz beginnt bereits um 14 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experten Dietmar Hamann.

In der Konferenz ist Hansi Küpper für Bremen - Hertha zuständig, Michael Born kommentiert das Einzelspiel. Sky-Kunden können beide Angebote mit einem Sky Ticket oder der SkyGo-App auch als Livestream empfangen.

1. Bundesliga, 1. Spieltag: Werder gegen Hertha heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr nach wie vor alle Bundesligaspiele in den SPOX-Livetickern verfolgen. Der Ticker gibt euch minütliche Updates, wie das Spiel in Bremen verläuft.

1. Bundesliga: Alle Begegnungen des 1. Spieltags im Überblick

Der Triple-Champion FC Bayern München hat die Bundesliga-Saison 2020/21 gestern gegen den FC Schalke 04 eröffnet.

Ein absolutes Highlight-Spiel erwartet uns heute um 18.30 Uhr, wenn Borussia Dortmund im ersten der zwei Borussia-Derbys auf Borussia Mönchengladbach trifft.