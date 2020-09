Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute live?

Zum Auftakt des 2. Spieltags in der Bundesliga empfängt Hertha BSC am heutigen Freitag Eintracht Frankfurt. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Spiel im TV und Livestream zeigt beziehungsweise wo Berlin gegen Frankfurt live übertragen wird.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Wann und wo findet das Bundesliga-Spiel statt?

Der 2. Bundesliga-Spieltag der Saison 2020/21 wird am heutigen Freitag, den 25. September 2020, von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt eröffnet. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin erlaubt derzeit Veranstaltungen im Freien mit bis zu 5.000 Besuchern. Das Hygienekonzept der Hertha sieht rund 4.000 Fans für das Duell mit der Eintracht vor, die die Geisterspielatmosphäre vergessen machen sollen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Wie alle Freitagsspiele der Bundesliga-Saison 2020/21 wird auch die Partie zwischen Hertha und Frankfurt live auf DAZN übertragen. Zusätzlich hält der Streamingdienst die Rechte an den frühen Sonntagsspielen (Anstoß 13.30 Uhr) und an den Montagsspielen.

DAZN beginnt heute bereits um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, folgendes Trio wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Lukas Schönmüller

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Sebastian Kneißl

Zusätzlich überträgt auch Amazon Prime das Duell zwischen der Hertha und Eintracht Frankfurt, im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen.

Bundesliga: Hertha gegen Frankfurt heute live im Liveticker

Wer das Spiel nicht live sehen kann, der ist gut beraten, auf den Liveticker von SPOX zurückzugreifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Szene - nicht nur bei Hertha gegen Frankfurt, sondern auch bei allen anderen Spielen des Bundesliga-Spieltags.

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: Die Vorschau

Den besseren Auftakt in die neue Bundesliga-Saison erwischten am vergangenen Wochenende die Berliner. Hertha schlug am 1. Spieltag Werder Bremen deutlich mit 4:1. Frankfurt kam gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld dagegen nicht über ein 1:1 hinaus.

Dennoch reist die Eintracht frohen Mutes in die Hauptstadt, das letzte direkte Duell ging immerhin mit 4:1 an Frankfurt. "Wir erinnern uns natürlich gern an unseren letzten Sieg in Berlin zurück", sagte Trainer Adi Hütter, aber: "Am Freitag erwartet uns ein ganz anderes Spiel. Hertha ist ein gutes Team, mobil und mit einem guten Speed nach vorne."

Historisch gesehen haben die Berliner einen leichten Vorteil gegenüber der Eintracht. Hertha gewann bisher 32 der insgesamt 71 Pflichtspiele. Frankfurt kommt auf 21 Siege, 18-mal endete das Duell unentschieden.

Hertha vs. Eintracht: Die vergangenen fünf Duelle im Überblick

Datum Wettbewerb Heim Ergebnis Auswärts 13.06.2020 Bundesliga, 31. Spieltag Hertha BSC 1:4 Eintracht Frankfurt 06.12.2019 Bundesliga, 14. Spieltag Eintracht Frankfurt 2:2 Hertha BSC 27.04.2019 Bundesliga, 31. Spieltag Eintracht Frankfurt 0:0 Hertha BSC 08.12.2018 Bundesliga, 14. Spieltag Hertha BSC 1:0 Eintracht Frankfurt 21.04.2018 Bundesliga, 31. Spieltag Eintracht Frankfurt 0:3 Hertha BSC

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 2. Spieltag

Die Hertha rangiert nach dem deutlichen Auftakterfolg gegen Bremen derzeit sogar auf dem zweiten Platz hinter dem FC Bayern. Frankfurt belegt nach dem Unentschiedenen gegen Bielefeld Platz acht.