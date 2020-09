Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - FC Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Die Bundesliga steht endlich wieder in den Startlöchern! Am heutigen Freitag kommt es zum Auftakt der Saison 2020/21 zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt beziehungsweise wer das Spiel überträgt.

Der Bundesliga-Auftakt live auf DAZN! Mit dem kostenlosen Probemonat seid Ihr heute Abend bei Bayern München gegen Schalke 04 live mit dabei.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bayern München gegen Schalke 04: Wann und wo findet die Bundesliga-Saisoneröffnung statt?

Traditionell eröffnet der Titelverteidiger die neue Saison, das ist auch in diesem Jahr so. Am heutigen Freitag, 18. September, empfängt der FC Bayern München zum Auftakt des 1. Spieltags der Bundesliga-Saison 2020/21 den FC Schalke 04.

Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Der Rekordmeister wird beim Auftakt allerdings erneut ohne Fans auskommen müssen.

Zwar sind in den meisten Bundesliga-Stadien am Wochenende Zuschauer zugelassen, die Stadt München hat dem aufgrund der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings einen Riegel vorgeschoben. Ursprünglich hatten Stadt, Land und der FC Bayern beschlossen, 7500 Fans in die Arena zu lassen.

Wer zeigt / überträgt Bayern München gegen Schalke 04 heute live im TV und Livestream?

Wie alle Freitagsspiele in der neuen Saison ist auch das Duell zwischen Bayern und Schalke live auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst beginnt bereits um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Ihr könnt wählen zwischen dem Original-Ton und der Extra-Option Fanatmosphäre.

Zusätzlich zu allen Freitagsspielen überträgt DAZN auch die frühen Bundesliga-Begegnungen am Sonntag (13.30 Uhr) sowie alle Montagsspiele. Fußball-Fans kommen beim "Netflix des Sports" zudem mit Ligue 1, LaLiga, Serie A, der kompletten Europa League und der Champions League auf ihre Kosten. Das Monats-Abo kostet Euch 11,99 Euro, das Jahres-Abo gibt es für 119,99 Euro. Der erste Monat kann jeweils kostenlos getestet werden.

Neben der Übertragung auf DAZN ist die Saisoneröffnung zwischen dem FCB und Schalke auch im Free-TV im ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream seines Programms an.

Bundesliga: FCB vs. Schalke 04 heute im Liveticker

Ihr habt keine Möglichkeit, die Partie live zu sehen? Kein Problem, mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Szene.

FC Bayern München - Schalke 04: Vorschau

Der FC Bayern geht als Favorit in das Duell mit den Königsblauen, auf dem Papier ist der deutsche Rekordmeister S04, das die vergangene Spielzeit nach einer schwachen Rückrunde nur auf dem zwölften Platz beendete, deutlich überlegen. In der Vorbereitung musste Schalke zudem einige Pleiten unter anderem gegen den SC Verl oder Uerdingen einstecken. Trainer David Wagner ist offenbar schon vor dem Saisonstart intern nicht mehr unumstritten.

Die Bayern gehen dagegen als Triple-Sieger mit einer Menge Selbstvertrauen in die neue Spielzeit, zudem könnte Top-Neuzugang Leroy Sane sein Debüt im FCB-Dress feiern - ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub. Die Bilanz in den direkten Duellen spricht im Übrigen eine deutliche Sprache: Die Münchener haben in der Bundesliga 54 Siege gegen Schalke auf dem Konto bei 28 Unentschieden und nur 18 Niederlagen.

FC Bayern - Schalke 04: Die letzten Duelle im Überblick

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. März 2020 DFB-Pokal, Viertelfinale FC Schalke 04 FC Bayern München 0:1 25. Januar 2020 Bundesliga FC Bayern München FC Schalke 04 5:0 24. August 2019 Bundesliga FC Schalke 04 FC Bayern München 0:3 9. Februar 2019 Bundesliga FC Bayern München FC Schalke 04 3:1 22. September 2018 Bundesliga FC Schalke 04 FC Bayern München 0:2

© imago images / Sven Simon

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Nachdem der Titelverteidiger am Freitag die Saison offiziell eröffnet hat, greift am Samstag der wohl ärgste Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft ein. Der BVB trifft um 18.30 Uhr im Topspiel auf Borussia Mönchengladbach. Alle weiteren Duelle des 1. Spieltags findet Ihr hier: