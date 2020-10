Bundesliga: VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga heute Bayer Leverkusen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

VfB Stuttgart vs. Bayern Leverkusen heute live: Anstoß und Ort

Der VfB Stuttgart trifft am heutigen Samstag (3. Oktober), also am Tag der Deutschen Einheit, auf Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Mercedes-Benz-Arena, der Heimspielstätte der Schwaben.

Wie bereits am 1. Spieltag sind in Stuttgart erneut Zuschauer zugelassen. Bei der 2:3-Niederlage gegen den SC Freiburg durften über 7.000 VfB-Anhänger ihr Team anfeuern. Dabei gilt eine Maskenpflicht während des kompletten Stadionaufenthalts.

"Das Konzept ging wirklich hervorragend auf und unsere Fans haben sich vorbildlich verhalten. Es kam praktisch zu keinen Störungen oder Verstößen. Nur eine Person wurde wegen Verstoßes gegen die Auflagen des Stadions verwiesen. Der Schlüssel zu diesem erfolgreichen Verlauf war aus unserer Sicht neben der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Behörden das umsichtige Verhalten unserer Fans. Dafür sagen wir den politischen Entscheidungsträgern, allen Mitwirkenden der Behörden, unseren Dienstleistern, unseren Mitarbeitern und allen VfB Anhängern ausdrücklich danke", betonte VfB-Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger in einem Statement.

VfB Stuttgart - Bayern Leverkusen heute live im TV und Livestream

Die Begegnung wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga (einzeln und in der Konferenz) und zeigt somit auch das Spiel VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen live in voller Länge.

Außerdem bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnement hat, kann sich mit dem SkyTicket das Sportpaket sichern.

Bei DAZN habt Ihr zudem die Möglichkeit, bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der Partie zu sehen. Außerdem gibt es 40 Spiele der Bundesliga live im Programm des Streaminganbieters. Zudem stellt DAZN Live-Berichterstattungen der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga zur Verfügung. Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das Abo 11,99 Euro im Monat bzw. 119,99 Euro jährlich.

VfB Stuttgart gegen Bayern Leverkusen heute im Liveticker

Auch bei SPOX sitzt Ihr nicht auf dem Trockenen. In unserem ausführlichen Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Spielszenen. Hier geht's zum Liveticker.

VfB Stuttgart gegen Bayer: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

VfB: Kobel - Kaminski, Anton, Kempf - Endo - Castro, Managala - Silas, Sosa - Didavi, Kalajdzic

Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz, Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Diaby - Schick

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 3. Spieltag

Während der VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag einen 4:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 einfuhr, trennte sich Leverkusen 1:1 von Leipzig.