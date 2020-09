Tour de France: Die 18. Etappe heute im Liveticker

Die Fahrer der Tour de France haben heute vier mächtige Anstiege in den Alpen vor der Brust! Bei SPOX könnt Ihr die 18. Etappe im Liveticker verfolgen.

Tour de France: 18. Etappe heute im Liveticker

Die heutige Etappe hat es nochmal so richtig in sich! Die Strecke von Meribel nach La Roche-sur-Dorun beträgt zwar "nur" 175 Kilometer, allerdings erwartet die Fahrer vier heftigte Anstiege in den Alpen. Es könnte die ersten Vorentscheidungen im Kampf um die Trikots geben.

Primoz Roglic hat seinen Vorsprung auf Landsmann Tadej Pogacar nach einem überzeugenden Auftritt bei der Königsetappe auf 57 Sekunden ausgebaut. Miguel Angel Lopez ist durch seinen Sieg bei der 17. Etappe am Mittwoch mit einem Rückstand von 1:26 auf dem dritten Rang.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die 18. Etappe der Tour de France.

TdF - 18. Etappe heute live im TV und Livestream sehen

Sowohl die ARD als auch Eurosport zeigen die Tour de France im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt allerdings erst um 15.10 Uhr in das Geschehen ein, während der Sportsender die komplette Etappe zeigt. Darüber hinaus werden Livestreams zur Verfügung gestellt:

Tour de France: Stand nach 17 von 21 Etappen