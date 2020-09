SV Werder Bremen gegen Hertha BSC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Werder Bremen will nach der verkorksten Spielzeit zurück in die Spur finden. Am ersten Spieltag wartet der ambitionierte Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der SV Werder Bremen in der ersten Pokalrunde mit 2:0 bei Carl Zeiss Jena gewann, schied Hertha BSC völlig überraschend gegen Eintracht Braunschweig aus. Die Berliner verloren nach einem kuriosen Spielverlauf 4:5.

"Ich habe selten so ein Spiel erlebt", sagte Trainer Bruno Labbadia nach dem Aus: "Wir haben so viele individuelle Fehler gemacht, dass man das nicht kompensieren kann."

SV Werder Bremen vs. Hertha BSC heute live: Spielort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Hertha BSC steigt am heutigen Samstag (19. September) um 15.30 Uhr. Ausgetragen wird die Partie im Weserstadion. Auch Zuschauer sind nach der neuen Regelung in der Bundesliga außerdem wieder erlaubt.

"Der Senat sieht in dem von Werder vorgelegten Schutz- und Hygienekonzept eine gute Grundlage für einen sicheren Wiedereinstieg in den Sportbetrieb mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Um eine Entscheidung rechtzeitig vor Saisonstart zu treffen und um Werder Bremen die Umsetzung schon am ersten Spieltag zu ermöglichen, ist der Senat heute übereingekommen, 8500 Zuschauerinnen und Zuschauern beim ersten Heimspiel zuzulassen", heißt es im Schreiben des Vereins.

8.500 Zuschauer entsprechen in etwa der von Bund und Länder veranlagten Obergrenze von 20 Prozent der Kapazitäten in den jeweiligen Stadien.

Werder Bremen - Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Sky überträgt auch in der Saison 2020/21 alle Samstagsspiele der Bundesliga und hat somit auch die Begegnung zwischen dem SV Werder Bremen und Hertha BSC im Programm - sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Zudem bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Sportpaket über das SkyTicket für einen Monat zu sichern.

Zudem könnt Ihr 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights bei DAZN anschauen. Der Streamingdienst hat außerdem 40 Spiele der Bundesliga live im Programm. Auch die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind beim Streaminganbieter beheimatet. Das Monats-Abo kostet Euch 11,99 Euro, das Jahres-Abo gibt es für 119,99 Euro. Der erste Monat kann jeweils kostenlos getestet werden.

Werder Bremen gegen Hertha BSC heute im Liveticker

Die Begegnung zwischen Werder Bremen und Hertha BSC könnt Ihr auch in unserem Liveticker verfolgen. Dort verpasst Ihr keine Highlights. Hier geht's zum Liveticker.

