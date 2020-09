RB Leipzig: Dani Olmo für 40 Millionen Euro zu Real Madrid?

Real Madrid plant offenbar eine Verpflichtung von Mittelfeldstar Dani Olmo von Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig. Wie die Bild berichtet, würde Real-Trainer Zinedine Zidane den 22-jährigen Spanier gerne im Team haben.

Zwar gebe es noch kein offizielles Angebot, die Königlichen sollen aber bereit sein, bis zu 40 Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldmann zu bezahlen. Olmo-Berater Andy Bara: "Ich kann weder etwas bestätigen, noch dementieren. Wer weiß, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig."

Fest steht auch, dass Coach Julian Nagelsmann seinen Schützling keinesfalls ziehen lassen will, nachdem man bereits Timo Werner an den FC Chelsea verloren halt. Stattdessen soll Olmo in der nächsten Saison eine noch wichtigere Rolle einnehmen.

Dennoch wäre ein Verkauf für RB zumindest finanziell lukrativ. Olmo war erst im vergangenen Januar für insgesamt 21 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2024.