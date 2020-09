Lionel Messi richtet emotionale Abschiedsworte an Arturo Vidal: "Umkleide wird Dich vermissen"

Barcelona-Star Lionel Messi hat emotionale Abschiedsworte an Arturo Vidal gerichtet. Der Chilene wird die Blaugrana nach zwei Jahren in Richtung Mailand verlassen.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viele Dinge miteinander geteilt und Du hast Dich immer gezeigt. Die Umkleide wird Dich vermissen", schrieb La Pulga bei Instagram. Messi ergänzte: "Ich wünsche Dir für Deinen neuen Karriereabschnitt, bei Deinem neuen Klub, alles Gute. Unsere Wege werden sich sicherlich noch einmal kreuzen."

Vidal reagierte erfreut auf die Nachricht des Argentiniers: "Danke, Außerirdischer! Es war eine Ehre für mich, mit dem Besten der Geschichte zusammenspielen zu dürfen und ich danke Dir für Deine Freundschaft. Ich vermisse Dich! Bis bald."

Auch Angreifer Luis Suarez wünschte dem ehemaligen Bayern-Mittelfeldmann alles Gute für die Zukunft. "Dich als Gegner zu haben, war unerträglich. Weil Du ein großartiger Spieler bist", schrieb der Uruguayer und schob nach: "Aber Dich als Mitspieler, Freund und Person kennengelernt zu haben, war größer. Es war eine Freude, mit einem Star wie Dir zu spielen. Ich wünsche Dir nur das Beste."

Vidal war 2018 vom FC Bayern nach Barcelona gewechselt. Für die Katalanen lief der Routinier 96-mal auf. Er erzielte elf Tore und steuerte zehn Vorlagen bei.

In Zukunft wird Vidal für Inter Mailand auflaufen. Am Montag soll der Stratege in der Modestadt seinen Medizintest absolvieren.