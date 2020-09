Julian Nagelsmann schwärmt von Robert Lewandowski: "Er muss nicht mehr trainieren"

Julian Nagelsmann (33) hat von Robert Lewandowski (32) geschwärmt. Der Trainer von RB Leipzig erachtet den Stürmer des FC Bayern als komplett.

"Robert Lewandowski muss - bei allem Respekt - nicht mehr wirklich etwas trainieren. Der kann alles. Er muss nur so trainieren, dass er am Wochenende frisch ist und Bock hat", sagte Nagelsmann der Mitteldeutschen Zeitung.

Lewandowski traf in der vergangenen Spielzeit 55-mal in 47 Pflichtspielen für den FC Bayern. Gegen RB Leipzig blieb der Pole allerdings in beiden Spielen in der Bundesliga ohne eigenen Treffer.

Lewandowski steht für Nagelsmann repräsentativ für die hohe Qualität des Bayern-Kaders. "Wir müssten zwei Jahre Training haben und die anderen international spielen, dann würden wir unsere talentierten Spieler maximal entwickeln können und vielleicht herankommen", sagte Nagelsmann und schob direkt hinterher: "Aber die Bayern wären dennoch schwer zu schnappen."

Sein Ziel für die neue Bundesligasaison sei es, das Niveau der vergangenen Spielzeit zu halten. "Es ist nach den Abgängen von Werner und Schick Ziel genug", erklärte Nagelsmann.