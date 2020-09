Hertha BSC: Salomon Kalou teilt gegen Jürgen Klinsmann aus

Salomon Kalou hat gegen seinen ehemaligen Coach Jürgen Klinsmann bei der Hertha ausgeteilt. Der Ex-Bundestrainer hatte Kalou als Spieler ohne Mehrwert abgestempelt.

"Wenn ich keinen Mehrwert habe, welchen Mehrwert hatte Klinsmann für Hertha? Er war ein großer Spieler, aber wir haben alle gesehen, was als Hertha-Trainer rausgekommen ist", sagte Kalou im Interview mit der Sport Bild.

Vor allem die Art von Klinsmann habe dem Ivorer missfallen: "Mir ist es wichtig, jedem in die Augen zu schauen und ihm zu sagen, was ich denke. Das habe ich immer gemacht. Aber Klinsmann kann das nicht."

Klinsmann war nach nur 76 Tagen im Amt bei der Alten Dame zurückgetreten, Kalou wurde im Mai nach seinem Skandal-Video (hier geht's zum Video) entlassen. Dabei war zu sehen, dass sich der 35-Jährige in der Kabine der Hertha nicht an die strengen Corona-Auflagen der DFL gehalten hatte.

"In jeder anderen Kabine hätten Sie in dieser Zeit das Gleiche gesehen wie in diesem Video. Ich wollte den Leuten draußen zeigen, dass es uns gut geht. Aber der Zeitpunkt war schlecht", erklärte Kalou.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images / Matthias Koch 1/29 Mit ein paar Monaten Abstand hat sich Jürgen Klinsmann für seinen Abgang bei Hertha BSC entschuldigt. Auch die Veröffentlichung seiner Tagebuch-artigen Kritiken bedauerte er. Dort hatte er unter anderem aberwitzige Spielerbewertungen abgegeben. © getty 2/29 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 3/29 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 4/29 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 5/29 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 6/29 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 7/29 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 8/29 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 9/29 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 10/29 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 11/29 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/29 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 13/29 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 14/29 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 15/29 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 16/29 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 17/29 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 18/29 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 19/29 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 20/29 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 21/29 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 22/29 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 23/29 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 24/29 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 25/29 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 26/29 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 27/29 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 28/29 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 29/29 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Salomon Kalou: Suspendierung war Deal um weiterzuspielen

Man habe heute nicht mehr die Kontrolle über die sozialen Medien. Deswegen sei es schade, "dass das Video entstanden ist".

Konsequenzen für die Bundesliga resultierten daraus jedoch nicht. "Mir wurde immer wieder gesagt, ich würde mit dem Video dafür sorgen, dass die Bundesliga nicht zu Ende spielen dürfe. Ist die Saison fertiggespielt worden? Ja! Ich weiß, dass meine Suspendierung damals ein großer Deal für die Erlaubnis war weiterzuspielen", sagte Kalou.

Der Stürmer spielt in der kommenden Saison bei Botafogo in Rio de Janeiro. Dafür habe er nach eigener Aussage Angebote aus China abgelehnt.