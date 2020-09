Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Ort, Datum, Liveticker und Übertragung im TV und Livestream

Die verhalten in die Saison gestartete Eintracht aus Frankfurt muss zum Auftakt des 2. Spieltags der Bundesliga im Freitagsspiel zum Tabellenzweiten Hertha BSC. Die wichtigsten Infos zur Partie und der Übertragung bekommt ihr hier!

Im Berliner Olympiastadion treffen zwei Teams aufeinander, deren Auftakt in die neue Saison unterschiedlicher kaum hätte sein können. Gastgeber Hertha feierte einen fulminanten 4:1-Auswärtssieg bei Werder Bremen und darf sich - wenn auch erst nach einem gespielten Spiel - über Platz zwei in der Tabelle freuen.

Die Gäste aus Frankfurt hingegen starteten etwas holpriger in die Spielzeit und mussten sich im eigenen Stadion mit einem mageren 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zufrieden geben - und müssen jetzt in der Hauptstadt zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anstoßzeit

Datum: Freitag, 25. September 2020

Freitag, 25. September 2020 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Olympiastadion (Berlin)

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live in TV und Stream

Streamingdienst DAZN zeigt als Inhaber der Übertragungsrechte der Bundesliga-Freitagsspiele die Partie zwischen Hertha und Frankfurt am Freitagabend live und exklusiv.

Es gibt also keine Übertragung des Spiels im Free- oder Pay-TV. Ein Abonnement bei DAZN ist im ersten Monat gratis und kostet anschließend monatlich 11,99 Euro bzw. 119,99 Euro im Jahresabo, was zwei geschenkte Monate bedeutet. Das "Netflix des Sports" hat ein riesiges Programm, das jeden Sportfan zufriedenstellen sollte.

Neben 40 exklusiven Bundesliga-Partien plus Supercup und der Relegation sowie den Bundesliga-Highlights 40 Minuten nach Abpfiff zeigt DAZN auch Spiele der Champions League, die Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Tennis, Boxen, UFC, WWE, Radsport, Motorsport und natürlich die vier großen US-Sportligen NBA, NFL, NHL, MLB.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPOX

Wer das Duell nicht auf DAZN verfolgen kann oder will, hat natürlich die Möglichkeit, im SPOX-Liveticker immer auf dem Laufenden zu bleiben. Dort verpasst Ihr nichts und könnt auch so in Echtzeit mitfiebern!

Hier geht's zum Liveticker der Partie Hertha gegen Frankfurt.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt mit fast 15.000 Zuschauern?

Das Duell zwischen der Hertha und der Eintracht könnte vor einer - für Corona-Verhältnisse - massiven Kulisse stattfinden. Bei einer turnusmäßigen Sitzung des Berliner Senats am Dienstag steht nämlich auch eine Änderung der Corona-Verordnung auf dem Plan.

So könnten von Freitag an 20 Prozent der Kapazität im 74.475 Zuschauer fassenden Olympiastadion ausgeschöpft werden. Dies hieße für die Berliner anstatt der bisher 5000 Zuschauer beinahe 15.000 Fans im Stadion.

Der 2. Spieltag der Bundesliga im Überblick

Im "Top-Spiel" des Wochenendes treffen am Samstagabend die noch ohne Punkte dastehenden Teams aus Schalke und Bremen aufeinander, die bereits unter Druck stehen. Dortmund gastiert in Augsburg, der FC Bayern reist am Sonntag nach Sinsheim.