Hertha BSC - Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hertha BSC empfängt am 2. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison zuhause Eintracht Frankfurt. Wo Ihr das Spiel heute live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Uhrzeit, Stadion, Ort

Am heutigen Freitag, den 25. September, steigt das Spiel des 2. Spieltags zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird um 20.30 Uhr angestoßen. Gespielt wird in der Hauptstadt im legendären Olympiastadion.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Heute live im TV und Livestream

Da es bei der Begegnung zwischen der Hertha und Frankfurt um ein Freitagsspiel handelt, wird das Spiel auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst teilt sich die Übertragungsrechte für die Bundesliga mit dem Pay-TV-Sender Sky.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Das Spiel gibt es auch im Liveticker. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an. Somit verpasst Ihr keine spielentscheidende Szene.

Hier entlang, um zum Bundesliga-Liveticker für das Spiel Hertha gegen Frankfurt zu gelangen.

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Die letzte Begegnung der beiden ging am 31. Spieltag der vergangenen Saison mit 4:1 ganz klar an Eintracht Frankfurt. Zuvor gab es gegen die Hertha in der Liga dreimal Unentschieden. In der Saison 2018 gingen die Berliner mit einem 3:0 das bisher letzte Mal gegen die SGE als Sieger vom Platz.

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 13.06.2020 Hertha BSC 1:4 Eintracht Frankfurt Bundesliga, 31. Spieltag 06.12.2019 Eintracht Frankfurt 2:2 Hertha BSC Bundesliga, 14. Spieltag 27.04.2019 Eintracht Frankfurt 0:0 Hertha BSC Bundesliga, 31. Spieltag 08.12.2018 Hertha BSC 1:0 Eintracht Frankfurt Bundesliga, 14. Spieltag 21.04.2018 Eintracht Frankfurt 0:3 Hertha BSC Bundesliga, 31. Spieltag

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag

Der Ligaauftakt der Hertha hätte kaum besser losgehen können. Mit 4:1 besiegte man den SV Werder Bremen (VIDEO: Highlights der Partie). Die Eintracht spielte hingegen nur 1:1 gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld.