Nur wenige Tage nach dem Gewinn des Triples geht es für die Bayern schon wieder rund. In der Bundesliga steht am Freitag das Auftaktspiel gegen Schalke 04 an. Hier gibt es alle Infos zu den verschiedenen Übertragungswegen im TV und Livestream.

FC Bayern München gegen Schalke 04 live sehen - so geht's

Das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison könnt Ihr über verschiedene Wege live verfolgen. Zum Einen überträgt das ZDF die Partie live im Free-TV.

Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung beim öffentlich-rechtlichen Sender. Zum gleichen Zeitpunkt steht auch ein Livestream parat. Dieser ist auf der Webseite des Senders abrufbar.

Das Eröffnungsspiel bildet mit der Übertragung im Free-TV eine Ausnahme. Ansonsten sind die Freitagsspiele, wie auch dieses, in der kommenden Saison alle bei DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst geht ab 20 Uhr live auf Sendung. Dann empfängt Euch Moderator Lukas Schönmüller. Unterstützt wird er von Experte Ralph Gunesch und von Kommentator Jan Platte.

DAZN bietet Euch zudem einen Livestream mit einer zusätzlichen Tonoption an. Damit könnt Ihr zwischen dem Original-Ton und der Extra-Option mitsamt der Stadion-Atmosphäre wählen.

Außerdem ist das Spiel auch im Livestream bei Amazon Prime zu sehen.

FC Bayern - Schalke 04: Was ist DAZN?

DAZN zeigt wie in der vergangenen Saison neben den Freitagsspielen der Bundesliga auch die frühen Sonntagsspiele sowie die Montagsspiele. Außerdem hat der Streaming-Dienst die Champions League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division im Angebot.

DAZN könnt Ihr die ersten 30 Tage lang kostenlos testen. Sollte Euch das Angebot nicht zusagen, könnt Ihr den Probemonat kostenfrei stornieren.

Solltet Ihr Euch für ein Abo entscheiden, gibt es zwei Möglichkeiten: Ein Monats-Abonnement kostet 11,99 Euro, ein Jahres-Abonnement kostet 119,99 Euro.

© imago images / Revierfoto

Bundesliga: FCB vs. Schalke 04 heute im Liveticker

Ihr seid unterwegs und wollt über die aktuellsten Ereignisse des Spiels in schriftlicher Form informiert werden? Dann seid Ihr beim SPOX-Liveticker-Kalender genau richtig.

In dem findet Ihr natürlich auch den Liveticker zur Partie FC Bayern gegen Schalke.

FC Bayern - Schalke 04: Die letzten Duelle im Überblick

In den vergangenen fünf Partien gab es für Schalke nichts zu holen. Alle fünf Partie gewann der FC Bayern.

Insgesamt haben die Münchener in der Bundesliga 54 Siege gegen Schalke auf dem Konto bei 28 Unentschieden und nur 18 Niederlagen.

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 3. März 2020 DFB-Pokal, Viertelfinale FC Schalke 04 FC Bayern München 0:1 25. Januar 2020 Bundesliga FC Bayern München FC Schalke 04 5:0 24. August 2019 Bundesliga FC Schalke 04 FC Bayern München 0:3 9. Februar 2019 Bundesliga FC Bayern München FC Schalke 04 3:1 22. September 2018 Bundesliga FC Schalke 04 FC Bayern München 0:2

FC Bayern - Schalke: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Auf Seiten der Bayern könnte Leroy Sane sein Pflichtspieldebüt feiern. Gegen seinen ehemaligen Klub könnte er über links auflaufen. David Alaba wird wohl ausfallen.

Dabei wird er auf einen Nationalspieler als Gegenspieler treffen. Sebastian Rudy wurde von S04-Trainer David Wagner in der Sommerpause zum Rechtsverteidiger umfunktioniert und wird auf dieser Position in der Startelf erwartet.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski. Schalke 04: Fährmann - Rudy, Kabak, Nastasic, Oczipka - Serdar, Stambouli, Harit, Bentaleb - Skrzybski, Uth.

© imago images / Team 2

Bundesliga: Der 1. Spieltag im Überblick

Am Samstag sind die beiden Aufsteiger Bielefeld und Stuttgart gefordert. Außerdem kommt es zum Top-Spiel am Samstagabend, dabei trifft Borussia Dortmund auf Borussia Mönchengladbach.