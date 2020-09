Vorhang auf für die 58. Spielzeit der Fußball-Bundesliga! Zur Eröffnung der Saison 2020/21 empfängt der FC Bayern München den FC Schalke 04. Ob diese Partie im Free-TV übertragen wird, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Lange stand auf der Kippe, ob die Tradition des Eröffnungsspiels durch den amtierenden Deutschen Meister, welche seit 2002 Bestand hat, auch in diesem Jahr fortgeführt wird. Grund war die Teilnahme des FC Bayern München am Champions-League-Finale in Lissabon. Letztlich verzichtete der Rekordmeister jedoch auf zusätzliche Vorbereitungszeit und gab sein Ja-Wort zur Ansetzung am Freitagabend. Somit eröffnet der Triple-Sieger die Saison 2020/21 mit einem Heimspiel gegen den FC Schalke 04.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Bayern München gegen FC Schalke 04: Wann findet das Eröffnungsspiel der Bundesliga statt?

Termin für den Auftakt zur neuen Bundesliga-Saison ist Freitag, der 18. September. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 20.30 Uhr.

Wettbewerb: Bundesliga, 1. Spieltag

Bundesliga, 1. Spieltag Spiel: FC Bayern München - FC Schalke 04

FC Bayern München - FC Schalke 04 Termin: Freitag, 19. September

Freitag, 19. September Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Übertragung: ZDF, DAZN

© imago images / RHR Foto

Wird FC Bayern München gegen FC Schalke 04 im Free-TV übertragen? Die Bundesliga live im Fernsehen

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans, denn auch diese Tradition wird fortgesetzt. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga ist für viele Fußball-Fans dick im Kalender angestrichen, denn es wird seit Jahren frei empfangbar auf den öffentlich-rechtlichen Sendern im Free-TV ausgestrahlt.

In diesem Jahr überträgt das ZDF das Eröffnungsspiel. Übertragungsbeginn ist eine Viertelstunde vor Anpfiff und somit um 20.15 Uhr. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird Euch im Zusammenspiel mit Experte Per Mertesacker begrüßen, ehe Kommentatorin Claudia Neumann mit Anstoß das Wort ergreift.

FC Bayern München gegen Schalke 04 im Free-TV - und im Livestream

Wer nicht traditionell aufs heimische TV-Gerät setzt, dem bietet das ZDF eine Alternative: Die Partie wird auch im Livestream ausgestrahlt und kann somit übers Internet angeschaut werden.

Auf dieselbe Art und Weise funktioniert auch DAZN. Der Streamingdienst hat sich unter anderem die Übertragungsrechte aller Freitagsspiele der Bundesliga gesichert und strahlt somit auch die Auftaktpartie zwischen den Bayern und S04 aus.

Nach einem kostenlosen Gratismonat seid Ihr für 11,99 Euro pro Monat (oder 119,99 Euro jährlich) mit von der Partie und könnt von einer Vielzahl internetfähiger Geräte aus über 8.000 Sport-Live-Events jährlich verfolgen.

Hier kannst Du den kostenlosen Gratismonat von DAZN ausprobieren.

Bayern München - Schalke 04: Die Highlights des Eröffnungsspiels

Neben der Live-Übertragung zeichnet sich DAZN für die Highlights aller (!) Bundesliga-Partien verantwortlich - und das am schnellsten von allen! Denn der Streamingdienst lädt die Spielzusammenfassungen bereits 40 Minuten nach Abpfiff der jeweiligen Partie auf seiner Plattform hoch.

Wer im Stande ist, länger zu warten, kann außerdem auf den YouTube-Kanal von DAZN zurückgreifen. Dort werden die Videos stets in der Nacht von Montag auf Sonntag hochgeladen.

Bayern vs. Schalke live: Das Eröffnungsspiel der Bundesliga im Liveticker

Keine Zeit die Spielszenen regelmäßig auf dem Bildschirm zu verfolgen? Kein Problem, denn mit unserem kostenlosen SPOX-Liveticker seid Ihr garantiert up to date! Hier versorgen wir Euch mit allen Informationen zu Aufstellung, Toren, Auswechslungen und Co.!

Den SPOX-Liveticker zu Bayern - Schalke findet Ihr hier.

Pini Zahavi: In diese Deals war der "geldgierige Piranha" involviert © SPORT1 / Nadine Rupp 1/28 Mit seinen 77 Jahren ist er einer der erfahrensten Strippenzieher im Fußball-Geschäft. Durch die Beleidigung von Uli Hoeneß, er sei ein "geldgieriger Piranha", rückte Pini Zahavi in Deutschland wieder so richtig ins Rampenlicht. © imago images / PA Images 2/28 Der Israeli verteilt seit Jahrzehnten seine Visitenkarten im Fußball. Er kaufte und verkaufte Spieler, manchmal sogar Anteile, TV-Rechte oder gar komplette Vereine. Nun will er den bestmöglichen Vertrag für seinen Klienten David Alaba rausholen. © imago images / E-PRESS PHOTO.com 3/28 Zahavi fordert dabei unter anderem offenbar ein Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro – für sich selbst. Neben Alaba vertritt der Routinier auch Neymar oder Robert Lewandowski. Wir zeigen ein Auswahl von Transfers, in die Zahavi bereits verwickelt war. © imago images / Colorsport 4/28 AVI COHEN von Maccabi Tel Aviv zum FC Liverpool (1979): Als frischgebackener Fußballer des Jahres in Israel wechselte Cohen für 200.000 britische Pfund zu den Reds - mithilfe Zahavis. 1980 gewann der den PL-Titel. 2010 starb er bei einem Motorradunfall. © imago images / Sportimage 5/28 BARRY SILKMAN von Maccabi Tel Aviv zu Manchester City (1980): Ein Jahr später brachte Zahavi Silkman auf die Insel. Silkman kannte Zahavi aus Tel Aviv. Der Spieler von Brentford war an Maccabi verliehen. Dann brachte ihn Zahavi bei City unter. © imago images / Colorsport 6/28 RONNY ROSENTHAL von STANDARD LÜTTICH zum FC Liverpool (1990): Der israelische Linksaußen spielte vor seinem Ausflug nach Belgien bei Maccabi – daher der Kontakt zu Zahavi. Der Berater hatte bereits mit den Reds zu tun. Der Rest war Formsache. © imago images / Mary Evans 7/28 EYAL BERKOVIC vom FC Southampton zu West Ham United (1997): Mittlerweile hatte sich Zahavi einen Namen in der Premier League gemacht. Berkovic war der nächste Israeli, dem er zu einem Wechsel nach England verhalf. © imago images / Mary Evans 8/28 RIO FERDINAND von West Ham United zu Leeds United (2000): Dank seines bestehenden Kontakts mit West Ham war Zahavi auch beim Verkauf von Ferdinand involviert. Leeds zahlte ca. 26 Mio. Euro und machte Ferdinand zum bis dahin teuersten Abwehrspieler. © imago images / Baering 9/28 JAAP STAM von Manchester United zu Lazio Rom (2001): Ferdinand kam, Stam ging. Der ehemals teuerste Verteidiger der Welt (kam 1998 für 18 Mio. Euro aus Eindhoven) ging nach einem Zoff mit Alex Ferguson nach Rom. Stam trainiert heute MLS-Klub Cincinnati. © imago images / Sven Simon 10/28 JUAN SEBASTIAN VERON von Lazio Rom zu Manchester United (2001): Im Gegenzug wechselte Veron nach Manchester. Zahavis Netzwerk wurde immer größer. Für Veron zahlten die Red Devils umgerechnet rund 43 Millionen Euro. © imago images / Colorsport 11/28 RIO FERDINAND von Leeds United zu Manchester United (2002): Mittlerweile als Star in England gefeiert, schlug United bei Leeds zu und kaufte den Abwehrchef für 30 Mio. Pfund. Zahavi soll sich ein Handgeld von fast 2 Mio. Pfund zugesichert haben. © imago images / Paul Marriott 12/28 YAKUBU von Maccabi Haifa zum FC Portsmouth (2003): Zahavi war mittlerweile ein Star unter den Spielervermittlern, ein echter Vorreiter. Seine engen Verbindungen nach Israel blieben jedoch bestehen. Der Nigerianer schaffte bei Portsmouth den Durchbruch. © imago images / Miguelez Sports Foto 13/28 RONALDINHO von PSG zum FC Barcelona (2003): Im Nachhinein einer der schillerndsten Transfers, an dem Zahavi federführend beteiligt war. Später soll er Ronaldinho auch bei Chelsea vorgeschlagen haben. © imago images / CTK Photo 14/28 JUAN SEBASTIAN VERON von Manchester United zum FC Chelsea (2003): Denn 2003 lockte Zahavi Geldgeber Roman Abramovich zu den Blues. Er lernte den Russen schon 1998 in Moskau kennen. Es folgten einige Transfers zu den Blues, Veron war der erste. © imago images / CTK Photo 15/28 PETR CECH von Stade Rennes zum FC Chelsea (2004): Zahavi wurde einflussreicher Berater von Abramovich. Bei sämtlichen Transfers der Blues soll er fürstliche Honorare erhalten haben. Cech erwies sich als Königstransfer, Zahavis Einfluss wuchs. © imago images / PanoramiC 16/28 DIDIER DROGBA von Olympique Marseille zum FC Chelsea (2004): Mit Drogba gelang ihm der nächste Coup. Der Ivorer sollte zu einer der größten Klub-Legenden aufsteigen. Rund 39 Millionen Euro zahlten die Blues für Drogba. © imago images / Geoff Martin 17/28 EYAL BERKOVIC von Manchester City zum FC Portsmouth (2004): Durch die vorherigen Transfers mit Portsmouth-Beteiligung wuchs Zahavis Einfluss auch beim heutigen Drittligisten. Und Berkovic kannte er ohnehin schon. © imago images / PanoramiC 18/28 MICHAEL ESSIEN von Olympique Lyon zum FC Chelsea (2005): Weiter ging es mit der Chelsea-Einkaufstour. Essien kam nach London. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde zweimal Meister mit den Blues und gewann 2012 die CL. © imago images / ZUMA Press 19/28 ASHLEY COLE vom FC Arsenal zum FC Chelsea (2006): Dieser Transfer war einer der umstrittensten der jüngeren Geschichte. Es wurde gegen den PL-Verhaltenskodex verstoßen, weil mit Cole verhandelt wurde, obwohl dieser bei Arsenal unter Vertrag stand. © imago images / ZUMA Press 20/28 Mourinho, Coles Berater Jonathan Barnett und Chelsea-Geschäftsführer Peter Kenyon wurden für das Vergehen von der FA bestraft. Zahavi fiel nicht in die Zuständigkeit des englischen Verbands. Bei der FIFA versandete die Anklage. © imago images / Colorsport 21/28 CARLOS TEVEZ von Corinthians zu West Ham United (2006): Durch seinen guten Bekannten, Spielerberater Kia Joorabchian, der damals Tevez vertrat, hatte Zahavi auch bei diesem Deal seine Finger mit im Spiel. © imago images / Colorsport 22/28 JAVIER MASCHERANO von Corinthians zu West Ham United (2006): Gemeinsam mit Tevez wechselte Mascherano nach London. Übrigens: Joorabchian ist ähnlich umstritten wie Zahavi. Der Iraner sicherte sich Anteile an den Transferrechten von Tevez. © imago images / PanoramiC 23/28 GONZALO HIGUAIN von River Plate zu Real Madrid (2007): Ihn vermittelte Zahavi über den Schweizer Klub FC Locarno zu Real, um so Steuern einzusparen. Eigentlich wechselte der Argentinier also aus der Schweiz nach Madrid, er spielte nur nie für Locarno. © imago images / PanoramiC 24/28 JAVIER MASCHERANO vom FC Liverpool zum FC Barcelona (2008): Wieder trat Zahavi als Vermittler auf und strich so seine Gebühr ein. Er kannte alle beteiligten Parteien schon aus früheren Deals. © imago images / Cordon Press/Diario AS 25/28 ZLATAN IBRAHIMOVIC von Inter Mailand zum FC Barcelona (2009): Bevor der Schwede zu Mino Raiola wechselte, arbeitete Zahavi für Ibra. Der Wechsel zu Barca und Guardiola stellte sich für Ibra allerdings als Fehler heraus. © imago images / Marca 26/28 XAVI vom FC Barcelona zu Al Sadd (2015): Mit 66 Jahren zog sich Zahavi langsam aus dem Business zurück, ehe er sechs Jahre später nochmal für den Wechsel von Barcas Klub-Ikone Xavi zurückkehrte. Und offenbar fand er erneut Gefallen an der Arbeit. © imago images / E-PRESS PHOTO.com 27/28 NEYMAR vom FC Barcelona zu PSG (2017): Mittlerweile ist Zahavi wieder voll im Geschäft. Neymar ist sein prominentester Klient. Trotz diffiziler Ausgangslage ermöglichte Zahavi 2017 den bisher teuersten Transfer der Fußball-Geschichte: 222 Mio. Euro! © imago images / ActionPictures 28/28 2018 wechselte auch Robert Lewandowski zu Zahavi. Erstmals bekamen auch die Bayern die Hartnäckigkeit des Israelis zu spüren. Auch damals ging es um eine Vertragsverlängerung – es drohte Lewys Abgang. Nun geht es mit Alaba in die nächste Runde.

Bayern München - Schalke 04: Die Eröffnungsspiele der Bundesliga der letzten Jahre