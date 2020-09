Bundesliga: FC Augsburg gegen den BVB heute im Liveticker

Borussia Dortmund tritt am 2. Spieltag beim FC Augsburg an. Beim letzten Gastspiel entwickelte sich ein Spektakel - der BVB gewann nach 1:3-Rückstand noch mit 5:3. Wie läuft es dieses Mal? Im Liveticker verpasst Ihr nichts!

Vor Beginn: BVB-Coach Favre hat Respekt vor den Augsburgern: "Gegen sie war es immer kämpferisch und physisch. Das wird jetzt wieder der Fall sein und wir müssen uns darauf einstellen, da es nie gegen den FCA einfach war."

Vor Beginn: Bei seinem Bundesligadebüt erzielte Erling Haaland beim letzten BVB-Auftritt in Augsburg als Joker einen Dreierpack und schoss die Dortmunder so nach einem 1:3-Rückstand noch zu einem 5:3-Sieg. Rani Khedira hofft, dass der FCA den Norweger besser in den Griff bekommen kann: "Wir haben alle daraus gelernt und kennen den Spieler jetzt in und auswendig. Ich hoffe und gehe davon aus, dass uns das nie wieder passieren wird."

FCA - Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

Der wiedergenesene Guerreiro könnte direkt für den verletzten Hazard in die Startelf rücken. Sollte die Zeit nicht reichen, steht erneut Passlack bereit. Augsburg-Coach Herrlich dürfte auf seine Siegelf von Berlin setzen.

Augsburg : Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Caligiuri, Vargas - Gregoritsch - Niederlechner

: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Khedira, Gruezo - Caligiuri, Vargas - Gregoritsch - Niederlechner BVB: Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reyna - Sancho, Haaland

Bundesliga: Der 2. Spieltag im Überblick

