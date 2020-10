Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Samstag die TSG Hoffenheim. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die TSG Hoffenheim geht mit einer mächtig breiten Brust in die Partie. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann mit 4:1 gegen Quadruple-Sieger FC Bayern München und grüßt nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze. Aber auch Eintracht Frankfurt braucht sich nicht zu verstecken. Die Hessen siegten mit 3:1 bei Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim: Anpfiff und Spielort

Die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC steigt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr (3. Oktober) - also am Tag der Deutschen Einheit. Gespielt wird in der hessischen Commerzbank-Arena.

Da sich die SGE-Anhänger beim Saisonauftakt gegen Arminia Bielfeld vorbildlich verhalten hatten, dürfen heute 8.000 Fans (1.500 mehr als davor) in das Stadion.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Das heutige Spiel Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Dabei könnt Ihr zwischen den Einzelspielen und der Konferenz wählen.

Alternativ zur klassischen TV-Übertragung bietet der Bezahlsender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Abonnent ist, kann sich mit dem SkyTicket das Sportpaket für einen Monat sichern.

Kein Sky-Kunde? Dann bist Du bei DAZN an der richtigen Adresse! Der Streaminganbieter zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga. Zudem überträgt das "Netflix des Sports" 40 Spiele aus dem deutschen Oberhaus, Partien der Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat bzw. 119,99 Euro jährlich. Vorher könnt Ihr auf den kostenlosen Probemonat zugreifen.

Eintracht Frankfurt gegen TSG Hoffenheim heute im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr zudem die Möglichkeit, auf einen ausführlichen Liveticker zurückzugreifen. Bei uns verpasst Ihr keine Highlights und bleibt immer auf dem neusten Stand. Hier geht's zum Liveticker für Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim.

Bundesliga: Die Tabelle vor Frankfurt vs. Hoffenheim