Bundesliga: Diese Spiele zeigt DAZN am 2. Spieltag

Der 2. Spieltag der Bundesligasaison 2020/21 steigt am kommenden Wochenende. Welche Partien stehen an und welche davon zeigt DAZN? Das erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bundesliga - 2. Spieltag: Alle Begegnungen im Überblick

Am Freitag, den 25. September, startet der zweite Spieltag der neuen Buli-Saison mit der Begegnung zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt um 20.30 Uhr.

Am Samstag gibt es dann insgesamt sechs Spiele, die wie üblich am Nachmittag und frühen Abend ausgetragen werden: Fünf Spiele beginnen um 15.30 Uhr und laufen parallel. Ab 18.30 Uhr empfängt der katastrophal in die Saison gestartete FC Schalke 04 den SV Werder Bremen zum frühen Krisengipfel.

Zwei weitere Partien gehen am Sonntag, den 27. September, über die Bühne. Darunter ist auch das Duell zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem Rekordmeister FC Bayern München.

Datum Spielbeginn Heim Auswärts Fr, 25.09. 20:30 Hertha BSC Eintracht Frankfurt Sa, 26.09. 15:30 Arminia Bielefeld 1. FC Köln Sa, 26.09. 15:30 FC Augsburg Borussia Dortmund Sa, 26.09. 15:30 1. FSV Mainz 05 VfB Stuttgart Sa, 26.09. 15:30 Bayer Leverkusen RB Leipzig Sa, 26.09. 15:30 Mönchengladbach Union Berlin Sa, 26.09. 18:30 Schalke 04 Werder Bremen So, 27.09. 15:30 1899 Hoffenheim Bayern München So, 27.09. 18:00 SC Freiburg VfL Wolfsburg

Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt live auf DAZN

Bundesliga - Der 2. Spieltag im Liveticker

Alle Partien des 2. Spieltags können im Liveticker von SPOX mitgelesen werden. Somit verpasst Ihr keine spielentscheidende Szene.

Hier entlang, um zur Übersicht der Liveticker zu gelangen.

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 1. Spieltag

Der FC Bayern steht nach der 8:0-Machtdemonstration gegen den FC Schalke 04 bereits nach dem ersten Spieltag an der Tabellenspitze. Vizemeister Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls gewonnen (VIDEO: Die Highlights aus dem 3:0-Sieg gegen Gladbach).