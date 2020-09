BVB-Pressekonferenz: Die PK mit Lucien Favre und Michael Zorc heute live im Liveticker

Borussia Dortmund startet am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesligasaison. Heute um 14.15 Uhr stehen BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten zur Verfügung. SPOX tickert die PK live.

Vor Beginn: Übrigens: Der BVB gewann in den vergangenen fünf Spielzeiten stets am 1. Spieltag - bei 18:3 Toren. Gladbach dagegen blieb in den vergangenen vier Saisons am 1. Spieltag unbesiegt (3 Siege, 1 Remis). Die letzte Niederlage setzte es vor fünf Jahren - in Dortmund (0:4).

Vor Beginn: Am Samstag um 18.30 Uhr startet der BVB in die neue Saison. Gegner wird Borussia Mönchengladbach sein. Darauf dürfte sich die Borussia freuen, denn gegen Gladbach gewann man alle zehn letzten Bundesliga-Duelle.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz von Borussia Dortmund. Um 14.15 Uhr werden BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc die Fragen der Journalisten beantworten.

BVB vs. Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Lucien Favre und Marco Rose ihre Teams auflaufen lassen.

Borussia Dortmund : Bürki - Akanji, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Wisel, Guerreiro - Reyna - Sancho, Haaland

: Bürki - Akanji, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Wisel, Guerreiro - Reyna - Sancho, Haaland Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Stindl, Neuhaus - Wolf, Herrmann, Hofmann

Dortmund - Mönchengladbach: Die letzten Duelle

Die letzten fünf Duelle konnte Gladbach allesamt nicht für sich entscheiden. Im Rückspiel der vergangenen Saison gab es für die Fohlen eine 1:2-Niederlage.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 07.03.2020 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1:2 30.10.2019 DFB-Pokal Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1 19.10.2019 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 1:0 18.05.2019 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:2 21.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1

BVB-Spielplan: Die ersten Gegner