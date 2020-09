BVB, News und Gerüchte: Favre begeistert von Youngster Pherai

Lucien Favre hat sich wohl für einen Verbleib von Immanuel Pherai ausgesprochen. Youssoufa Moukoko hat sein Debüt für die deutsche U20 gefeiert und der BVB II muss lange auf einen Stürmer verzichten. News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB: Lucien Favre begeistert von Youngster Pherai

Lucien Favre ist offenbar begeistert von der Entwicklung vom 19-jährigen Youngster Imanuel Pherai. Der Niederländer hat sich nach Angaben der Bild in der Vorbereitung im BVB-Kader festgespielt.

Demnach hat der Klub auf Anraten von Favre umgedacht und sich nun gegen eine Leihe von Pherai entschieden. Der Offensivspieler soll in der kommenden Saison für Borussia Dortmund auflaufen.

Pherai kam 2017 von AZ Alkmaar zum BVB. In der Vorsaison feierte er unter Favre sein Profidebüt.

BVB: Youssoufa Moukoko debütiert in der U20

Youssoufa Moukoko hat sein erstes Spiel für die deutsche U20-Nationalmannschaft absolviert. Das DFB-Team verlor dabei gegen Dänemark mit 1:2.

Moukoko stand dabei in der Startelf und machte auf sich aufmerksam. Den 1:0-Führungstreffer von Jamie Leweling bereitete der 15-Jährige vor.

Ein eigenes Tor blieb ihm aber verwehrt. In der ersten Halbzeit scheiterte er zunächst am Pfosten und später am dänischen Keeper.

BVB II: Stürmer fällt lange aus

Die zweite Mannschaft des BVB muss lange Zeit auf Stürmer Moritz Broschinski verzichten. Der 19-Jährige zog sich einen Mittelfußbruch zu und fällt bis zum Jahresende aus.

"Das ist für Moritz und uns natürlich sehr bitter", sagte Trainer Enrico Maaßen. Der BVB II startet am kommenden Wochenende in die neue Regionalliga-West-Saison. Zum Auftakt gastiert das Team von Maaßen auf dem Aachener Tivoli.

