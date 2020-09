Der Supercup steht an! Am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr trifft der FC Bayern München in der Allianz Arena auf den ewigen Rivalen Borussia Dortmund. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Am Mittwoch kommt es zum ersten "deutschen Clasico" der Saison! Im Supercup trifft Meister Bayern München auf den Vizemeister BVB! Dass beide Teams am Wochenende überraschende Niederlagen in der Bundesliga einstecken mussten, dürfte das Spiel noch interessanter machen.

Den Supercup zwischen Bayern München und dem BVB heute live sehen. Hier gibt es alle Infos zum Spiel!

BVB gegen FC Bayern heute live: Alle Infos zum Spiel

Der Supercup zwischen dem FC Bayern München und dem BVB wird heute um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena ausgetragen. Da der Inzidenzwert in der bayrischen Landeshauptstadt zu hoch ist, sind bei der Partie keine Zuschauer zugelassen.

Wettbewerb: Supercup

Supercup Paarung: BVB - FC Bayern

BVB - FC Bayern Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena in München

BVB gegen FC Bayern heute live: Supercup heute live sehen

Der Supercup zwischen dem BVB und dem FC Bayern wird heute live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst startet um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Dann werden Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte und der neue DAZN-Experte Sandro Wagner die Zuschauer auf den Klassiker einstimmen.

© imago images / Poolfoto

BVB gegen FC Bayern heute live auf DAZN

Vorberichte ab 20 Uhr

Anstoß um 20.30 Uhr

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Alternativ wird das Spiel auch live im ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet zudem einen Livestream in seiner Mediathek an.

BVB gegen FC Bayern heute live: So sehe ich den Supercup auf DAZN

BVB gegen FC Bayern heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund muss auf Stammkeeper Roman Bürki und Flügelspieler Jadon Sancho verzichten, die Atemwegsinfekte auskurieren. Beim FC Bayern fehlt Leroy Sane aufgrund einer Kapselverletzung im Knie.

Bayern : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, T. Müller, Gnabry - Lewandowski BVB: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Piszczek, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland

Supercup: Die letzten Sieger

Auch im letzten Jahr gab es die Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem BVB im Supercup. Damals konnten sich die Borussen nach Toren von Paco Alcacer und Jadon Sancho mit 2:0 durchsetzen.