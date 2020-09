Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt den 1. FC Union Berlin am heutigen Samstag. Wo und wann Ihr die Partie des 2. Spieltags der Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Beide Teams starteten mit Niederlagen in die neue Bundesliga-Saison. Borussia Mönchengladbach verlor erstaunlich chancenlos bei Borussia Dortmund mit 0:3. Union Berlin kam mit 1:3 gegen den FC Augsburg unter die Rädern. Die Pflichtaufgaben im DFB-Pokal erfüllten beide Vereine.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Mönchengladbach vs. Union Berlin: Ort, Uhrzeit, Fans

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin steigt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Spielort ist der Borussia-Park in Gladbach.

Beim ersten Heimspiel der Fohlen sind 20 Prozent der normalen Stadion-Kapazität erlaubt. Somit dürfen 10.800 BMG-Fans ihr Team anfeuern, allerdings ist das Spiel noch nicht ausverkauft. Somit gingen einige Tickets noch in den freien Verkauf.

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin nicht sehen. Auch in dieser Saison besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer nicht über ein Abonnement verfügt, kann sich das Sportpaket mit dem SkyTicket buchen. Somit könnt Ihr alle Spiele einzeln oder in der Konferenz verfolgen.

Schon gewusst? Bei DAZN gibt es schon 40 Minuten nach Abpfiff alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga. Außerdem stellt der Streamingdienst 40 Live-Berichterstattungen aus dem deutschen Oberhaus an. Die Champions League, Europa League Serie A, Ligue 1 und LaLiga gibt es beim "Netflix des Sports" ebenfalls.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet das DAZN-Abo 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr bei SPOX vorbeischauen. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein wichtiges Ereignis der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin. Hier geht's zum Liveticker.

Gladbach gegen Union Berlin: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

BMG: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Neuhaus, Kramer, Wendt - Hofmann - Stindl - Wolf

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Neuhaus, Kramer, Wendt - Hofmann - Stindl - Wolf FCU: Luthe - Friedrich, Knoche, N. Schlotterbeck - Trimmel, Prömel, Andrich, Lenz - Becker, Ingvartsen, Bülter

© imago images / Sportfoto Rudel

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag