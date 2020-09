Bundesliga, 1. Spieltag - Datum und Termin: Wer eröffnet die Buli-Saison 2020/21?

Endlich wieder Bundesliga! Eine Woche nach dem DFB-Pokal rollt der Ball auch in Deutschlands höchster Spielklasse. SPOX verrät Euch, wann der erste Spieltag in der Bundesliga stattfindet, wer das Eröffnungsspiel bestreitet und wo Ihr den Auftakt der Saison 2020/21 live verfolgen könnt.

Bundesliga, 1.Spieltag 2020/21: Datum und Termin

Die neue Bundesliga-Saison beginnt am kommenden Freitag, den 18. September. Den Saisonauftakt bestreiten in diesem Jahr der FC Bayern und der FC Schalke 04 in der Münchener Allianz Arena. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr.

Die übrigen Spiele des 1. Spieltags finden wie gewohnt am Samstag und Sonntag statt. Am Samstag, 19. September, startet unter anderem der BVB in die neue Spielzeit. Dortmund muss um 18.30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach ran.

Die fünf weiteren Spiele werden um 15.30 Uhr angepfiffen, dann feiern zum Beispiel die beiden Aufsteiger Arminia Bielefeld (gegen Frankfurt) und der VfB Stuttgart (gegen Freiburg) ihre Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus. Am Sonntag wird der 1. Spieltag mit zwei Partien abgeschlossen, eine um 15.30 Uhr (Leipzig gegen Mainz) und eine um 18 Uhr (Wolfsburg gegen Leverkusen).

Bundesliga, 1. Spieltag: Wer eröffnet die Buli-Saison 2020/21?

Die Ehre, die neue Spielzeit in der Bundesliga zu eröffnen, gebührt wie in jedem Jahr dem deutschen Meister. Nachdem der FCB allerdings erst am 23. August das Champions-League-Finale bestritt - die Münchener sicherten sich dank eines 1:0-Erfolges gegen Paris Saint-Germain das Triple - bot die DFL dem Rekordmeister an, erst am Montag (21. September) ins Buli-Geschehen einzugreifen.

In diesem Fall hätte Borussia Dortmund die Saison 2020/21 gegen Gladbach eröffnet, doch Bayern lehnte ab. Wie die DFL mitteilte, entschied sich der FCB "als aktueller Titelträger traditionell den Auftakt der Spielzeit zu bestreiten und dafür auf zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem 1. Spieltag zu verzichten." Damit kommt es zum Saisonauftakt am Freitag nun also zum Duell zwischen Bayern und Schalke.

Bundesliga: Alle Partien des 1. Spieltags der Saison 2020/21

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 18. September 20.30 Uhr FC Bayern München FC Schalke 04 Samstag, 19. September 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld Samstag, 19. September 15.30 Uhr Union Berlin FC Augsburg Samstag, 19. September 15.30 Uhr 1. FC Köln TSG Hoffenheim Samstag, 19. September 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC Samstag, 19. September 15.30 Uhr VfB Stuttgart SC Freiburg Samstag, 19. September 18.30 Uhr Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Sonntag, 20. September 15.30 Uhr RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 Sonntag, 20. September 18 Uhr VfL Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga: Das Eröffnungsspiel live im TV und Livestream

Genau wie in der Vorsaison zeigt der Streaming-Dienst DAZN auch 2020/21 alle Freitagsspiele der Bundesliga live - darunter auch die Saisoneröffnung mit dem FCB und Schalke. Bereits ab 20 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, nach Anpfiff könnt Ihr wählen zwischen dem Original-Ton und der Extra-Option Fanatmosphäre.

Zudem bietet DAZN die komplette Saison über weitere ausgewählte Spiele der Bundesliga, auch Fans der Serie A, LaLiga, Ligue 1 oder MLS sind bei DAZN an der richtigen Adresse. Auch die Champions League und Europa League finden sich im Programm des "Netflix des Sports".

Das Eröffnungsspiel der Saison 2020/21 ist zudem auch im Free-TV zu sehen. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 wird im ZDF übertragen. Die restlichen Spiele des ersten Spieltags gibt es auf Sky.

Bundesliga: Alle Partien des 1. Spieltags im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele des ersten Spieltags live zu sehen, der ist gut beraten, zum Liveticker von SPOX zu greifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Szene und könnt zwischen den Einzelspielen oder der Konferenz im Liveticker wählen.

Bundesliga: Die Abschlusstabelle der Saison 2019/20

Der FC Bayern München geht als Titelverteidiger in die neue Spielzeit, in der vergangenen Saison holte sich der FCB mit deutlichem Vorsprung vor Borussia Dortmund die achte Meisterschaft in Folge. Können die Schwarz-Gelben das Team von Hansi Flick in dieser Saison vom Thron stoßen?