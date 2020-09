1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die TSG Hoffenheim ist mit Neu-Trainer Sebastian Hoeneß am ersten Spieltag der neuen Saison beim 1. FC Köln zu Gast. SPOX liefert Euch alle Informationen zum Spiel und zeigt, wo Ihr die Partie live mitverfolgen könnt.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Wann und wo findet das Spiel statt?

Angepfiffen wird die Partie heute Nachmittag um 15.30 Uhr im Kölner Rheinenergiestadion. Sogar Zuschauer sind in der Arena zugelassen. Etwa 10.000 Fans werden das Spiel live miterleben dürfen.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Köln gegen Hoffenheim heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim am 1. Spieltag ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky Sport Bundesliga 3 HD zeigt das Spiel heute live und exklusiv in voller Länge. Ihr könnt die Partie auch gleichzeitig mit den vier Parallelspielen um 15.30 Uhr in der Samstags-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD verfolgen. Die Vorberichterstattung in der Konferenz beginnt bereits um 14 Uhr mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann. Kommentator ist Marcus Lindemann. Sky-Kunden können beide Angebote mit dem Sky Ticket oder der SkyGo-App auch als Livestream empfangen.

Bundesliga wieder mit Fans: So viele Zuschauer dürfen jeweils in die 18 Stadien © imago images / Bernd Feil 1/19 Die Zuschauer sind zurück! Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Stadien wieder besucht werden dürfen. Die Obergrenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Kapazitäten. SPOX zeigt, wie viele Fans jeweils in die 18 Spielstätten dürfen. © imago images / Camera 4 2/19 Platz 18 - STADION AN DER ALTEN FÖRSTEREI (Union Berlin): 4.402 Zuschauer (22.012 Plätze) © imago images / Poolfoto 3/19 Platz 17 - SCHWARZWALD-STADION (SC Freiburg): 4.800 Zuschauer (24.000 Plätze) © imago images / Picture Point 4/19 Platz 16 - SCHÜCOARENA (Arminia Bielefeld): 5.303 Zuschauer (26.515 Plätze) © imago images / Poolfoto 5/19 Platz 15 - VOLKSWAGEN ARENA (VfL Wolfsburg): 6.000 Zuschauer (30.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 6/19 Platz 14 - PREZERO ARENA (TSG Hoffenheim): 6.030 Zuschauer (30.150 Plätze) © imago images / RHR-Foto 7/19 Platz 13 - BAYARENA (Bayer Leverkusen): 6.042 Zuschauer (30.210 Plätze) © imago images / Eibner 8/19 Platz 12 - WWK ARENA (FC Augsburg): 6.132 Zuschauer (30.660 Plätze) © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11 - COFACE ARENA (FSV Mainz 05): 6.800 Zuschauer (34.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 10/19 Platz 10 - WESER-STADION (SV Werder Bremen): 8.420 Zuschauer (42.100 Plätze) © imago images / Poolfoto 11/19 Platz 9 - RED BULL ARENA (RB Leipzig): 8.512 Zuschauer (42.558 Plätze) © imago images / Poolfoto 12/19 Platz 8 - RHEINENERGIESTADION (1. FC Köln): 10.000 Zuschauer (50.000 Plätze) © imago images /osnapix 13/19 Platz 7 - COMMERZBANK-ARENA (Eintracht Frankfurt): 10.300 Zuschauer (51.500 Plätze) © imago images / Norbert Schmidt 14/19 Platz 6 - BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach): 10.804 Zuschauer (54.022 Plätze) © imago images / HMB-Media 15/19 Platz 5 - MERCEDES-BENZ ARENA (VfB Stuttgart): 12.100 Zuschauer (60.449 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 16/19 Platz 4 - VELTINS-ARENA (FC Schalke 04): 12.454 Zuschauer (62.271 Plätze) © imago images / tagesspiegel 17/19 Platz 3 - OLYMPIASTADION BERLIN (Hertha BSC): 14.930 Zuschauer (74.649 Plätzen) © imago images / Poolfoto 18/19 Platz 2 - ALLIANZ ARENA (FC Bayern München): 15.004 Zuschauer (75.021 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 19/19 Platz 1 - SIGNAL IDUNA PARK (Borussia Dortmund): 16.273 Zuschauer (81.365 Plätzen)

1. FC Köln - TSG Hoffenheim: SPOX-Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr live dabei sein. In unseren Livetickern verpasst Ihr keine Highlights aus den Bundesliga-Stadien.

Köln gegen Hoffenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Köln : T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Rexhbecaj, Hector - Thielmann, Andersson, Drexler

: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Rexhbecaj, Hector - Thielmann, Andersson, Drexler TSG Hoffenheim: Baumann - Kaderabek, Posch, Hübner, Skov - Vogt - Geiger, Grillitsch - Baumgartner - Dabbur, Kramaric

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 27.05.2020 Bundesliga TSG Hoffenheim 1. FC Köln 3:1 08.11.2019 Bundesliga 1. FC Köln TSG Hoffenheim 1:2 31.03.2019 Bundesliga TSG Hoffenheim 1. FC Köln 6:0 05.11.2018 Bundesliga 1. FC Köln TSG Hoffenheim 0:3 21.04.2018 Bundesliga 1. FC Köln TSG Hoffenheim 1:1

Bundesliga: Die Tabelle der Saison 2019/20