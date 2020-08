VfL Wolfsburg tütet ersten Sommertransfer ein: Nachwuchsstürmer Bartosz Bialek kommt von Lubin

Der VfL Wolfsburg hat seine erste Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht: Nachwuchsstürmer Bartosz Bialek vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin hat bei den Niedersachsen einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Der 18-Jährige ist aktueller U19-Nationalspieler seines Landes und erzielte in der abgelaufenen Spielzeit für seinen Ex-Klub in 19 Spielen neun Tore. "Bartosz ist jung, erfolgshungrig und passt exakt in unsere Philosophie", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer.

Für die Norddeutschen beginnt die neue Saison am zweiten September-Wochenende mit einem Gastspiel im DFB-Pokal beim brandenburgischen Landespokalsieger, der namentlich noch nicht feststeht. International geht es für den VfL am 17. September mit der zweiten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Europa League weiter.