VfB Stuttgart - Olympique Marseille: Testspiel heute live im TV und Livestream

Zweites Testspiel des Sommers für den VfB Stuttgart, es geht gegen Olympique Marseille. Wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Den ersten Test gewannen die Schwaben am vergangenen Wochenende mit 6:1 gegen den SV Sandhausen.

Olympique Marseille gegen VfB Stuttgart: Wann und wo wird gespielt?

Angesetzt ist das Spiel des Bundesligaaufsteigers bei Olympique Marseille am Freitag, den 14. August. Anstoß ist um 17 Uhr.

Gespielt wird in Marseille. Eine besondere Herausforderung dürften die angesagten Wetterbedingungen im Süden Frankreichs sein, es soll deutlich jenseits der 30 Grad warm werden.

Olympique Marseille - VfB Stuttgart: Testspiel heute live im TV und Livestream

Livebilder der Partie liefert heute Sport1. Der Free-TV-Sender geht um 16.55 Uhr auf Sendung und zeigt die vollen 90 Minuten live.

Auch einen kostenfreien Livestream der Partie gibt es, diesen findet Ihr hier.

VfB Stuttgart: Olympique Marseille als "perfekter Test"

Aktuell schwitzen die Profis des VfB Stuttgart gleich doppelt: Einerseits gilt es, die körperlichen Voraussetzungen für die Bundesligasaison zu schaffen, andererseits machen die Temperaturen im Trainingslager zu schaffen.

"Klar sind die Temperaturen extrem - aber ich habe es lieber, wenn so eine Hitze herrscht, als wenn schlechtes Wetter ist. Von daher will ich mich nicht beklagen", sagt Daniel Didavi dazu auf der Vereinshomepage, "außerdem passt das Trainerteam gut auf uns auf und steuert gut die Belastung."

Der 30-Jährige präsentierte sich gegen den SV Sandhausen in Frühform, traf sogar per Kopf. "Das Kopfballspiel ist zwar nicht meine große Stärke, aber ich habe schon auch ein paar Kopfballtore in meiner Karriere gemacht. Und wenn mir der Ball so perfekt auf den Kopf fliegt, schaffe ich es schon, ihn reinzumachen", so der 1,80-Mann weiter.

Jetzt also geht es gegen Olympique Marseille. Für den französischen Klub dient das Spiel als Generalprobe für den Auftakt der Ligue 1 am kommenden Wochenende. Dass die Vorbereitung von OM bereits weiter fortgeschritten ist, sieht Didavi nicht als Nachteil.

"In dieser Woche geht es mehr darum, wie wir gegen den Ball spielen wollen. Da ist das Spiel gegen Marseille am Freitag der perfekte Test für uns."

VfB Stuttgart: Die Termine im August