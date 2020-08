Nach der blamablen Testspiel-Niederlage gegen Drittligist Verl will der FC Schalke 04 im dritten Test des Sommers für Wiedergutmachung sorgen. Heute geht es gegen den KFC Uerdingen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

FC Schalke 04 - KFC Uerdingen: Datum, Termin, Anstoß, Austragungsort

Das Testspiel zwischen dem Erst- und Drittligisten steigt am heutigen Dienstag um 18 Uhr.

Austragungsort ist das Parkstadion in Gelsenkirchen.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen in NRW dürfen heute 300 Fans im Stadion dabei sein.

Bundesliga-Testspiel: Schalke 04 - KFC Uerdingen heute live im TV und Livestream

Das Testspiel der Schalker gegen Drittligisten KFC Uerdingen wird nur live per Stream zu sehen sein.

Die Knappen übertragen das Spiel kostenlos ab 18 Uhr auf ihren YouTube-Channel, inklusive Live-Kommentar.

Im Anschluss werden auch ausführliche Highlights der Partie zur Verfügung gestellt.

S04: David Wagner hofft auf Wiedergutmachung nach Testspiel-Niederlage gegen Verl

Nach einem starken 5:1 gegen Zweitligist VfL Osnabrück kassierten die Schalker im letzten Testspiel gegen Drittligist Verl eine peinliche 4:5-Niederlage. Trainer David Wagner hofft daher heute gegen Uerdingen auf Wiedergutmachung.

"Wir haben naiv verteidigt und viele technische Fehler fabriziert, die zu Kontern geführt haben. Man darf das besser machen, auch wenn man müde ist", sagte der Trainer im Anschluss. Müde sei sein Team vor allem in der Anfangsphase gewesen, meinte Wagner, alle fünf Gegentore kassierte man in den ersten 60 Minuten. "Sehr wild", habe seine Mannschaft in dieser Phase agiert, fügte er an.

Bester Schalker Torschütze gegen Verl war Steven Skrzybski (24., 32.), der bereits im Testspiel gegen Osnabrück (5:1) doppelt getroffen hatte. Die weiteren Treffer erzielten Mark Uth (29.) und Benito Raman (55.).

Schalke schnappt sich begehrtes Talent

Bereits im Vorfeld der Partie konnten die Verantwortlichen eine gute Nachricht verkünden, Mateusz Lipp wechselt vom polnischen Klub Ruch Chorzow in die Knappenschmiede. Der 16-jährige Abwehrspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2023 und soll in der U17 und U19 zum Einsatz kommen.

Medienberichten zufolge soll er auch bei Manchester United und dem FC Arsenal gehandelt worden sein. "Ja, Arsenal war der erste Klub, der sein Interesse geäußert hatte. Das war unglaublich. Aber letztendlich habe ich mich nach den Probe-Einheiten für Schalke entschieden", sagte Lipp in einem YouTube-Video.

© imago images / Team 2

FC Schalke 04 - KFC Uerdingen: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Schalke 04: Fährmann - McKennie, Thiaw, Nastasic, Mendyl - Mercan, Boujellab - Serdar, Harit - Matondo, Kutucu

Fährmann - McKennie, Thiaw, Nastasic, Mendyl - Mercan, Boujellab - Serdar, Harit - Matondo, Kutucu KFC Uerdingen 05: Grimaldi, Königshofer, Kinsombi, Dord , Girdvainis, Pusch, Traore, Feigenspan, Wagner, Velkov, van Ooijen

