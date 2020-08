Testspiel: Ajax Amsterdam gegen Union Berlin heute im LIVETICKER

Der 1. FC Union Berlin testet am heutigen Sonntag gegen Ajax Amsterdam. Hier bei SPOX könnt Ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ajax Amsterdam - Union Berlin heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem niederländischen Rekordmeister erwartet die Eisernen ein echter Härtebrocken in der Vorbereitung für die kommende Bundesliga-Saison, die bislang eher durchwachsen verlief. In den vergangenen beiden Testspielen verlor das Team von Trainer Urs Fischer gegen die WSG Wattens (0:3) und den 1. FV Köln (1:2). Nun soll wieder ein gutes Ergebnis her.

Vor Beginn: Es ist das erste Aufeinandertreffen in der Geschichte beider Klubs. Gespielt wird um 13 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Auch die heutige Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum heutigen Testspiel zwischen Ajax Amsterdam und Union Berlin.

Ajax Amsterdam gegen Union Berlin: Übertragung in TV und Stream

Sport1 wird die Partie live und in voller Länge zeigen. Mobile User können hier auch auf einen kostenlosen Livestream zurückgreifen.

Union Berlin: Die kommenden Spiele

Bis zum Bundesligas-Start am 19. September spielen die Eisernen noch gegen den 1. FC Nürnberg (Testspiel) und den KSC (DFB-Pokal).