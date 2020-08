Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Knappenschmiede sichert sich umworbenes Abwehr-Talent

S04 hat sich ein umworbenes Talent für die Knappenschmiede geschnappt. Die Königsblauen testen am Dienstag gegen den KFC Uerdingen und Hellas Verona ist offenbar an Nabil Bentaleb interessiert. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Schalke 04 findet Ihr hier.

Schalke 04 sichert sich umworbenes Abwehr-Talent

Schalke 04 hat sich ein Talent für die Knappenschmiede geschnappt. Vom polnischen Klub Ruch Chorzow kommt Mateusz Lipp.

Am 16-jährigen Abwehrspieler sollen Medienberichten in Polen zufolge auch Manchester United und Arsenal dran gewesen sein. "Ja, Arsenal war der erste Klub, der sein Interesse geäußert hatte. Das war unglaublich. Aber letztendlich habe ich mich nach den Probe-Einheiten für Schalke entschieden", sagte Lipp in einem YouTube-Video.

Lipp unterschrieb bei S04 einen Vertrag bis 2023 und soll in der U17 und in der U19 zum Einsatz kommen. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben.

Schalke 04: Testspiel gegen Uerdingen heute live

Der FC Schalke bestreitet am Dienstag das dritte Testspiel der Vorbereitung. Um 18 Uhr treffen die Königsblauen auf den KFC Uerdingen.

Gespielt wird im Schalker Parkstadion, wo auch bis zu 300 Zuschauer zugelassen sind. Schalke bietet zu der Partie einen Livestream an. Auf dem YouTube-Kanal von S04 können Interessierte die Begegnung verfolgen.

Zuletzt hatte Schalke das Testspiel beim Drittligisten SC Verl mit 4:5 verloren. Amine Harit verschoss dabei einen Elfmeter.

Schalke 04: Testspiele

Termin Ort/Gegner Ergebnis 9. August VfL Osnabrück 5:1 15. August SC Verl 4:5 18. August KFC Uerdingen 2. September Viktoria Köln 5. September VfL Bochum

© imago images / DeFodi

Schalke 04: Hellas Verona mit Interesse an Nabil Bentaleb?

Hellas Verona zeigt offenbar Interesse an Nabil Bentaleb. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Bentaleb hat bei Schalke 04 keine Zukunft mehr und wurde zuletzt vom Training freigestellt, um sich um einen Transfer zu einem neuen Klub zu kümmern.

S04 fordert offenbar sechs Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, Verona möchte den Preis aber wohl noch drücken.

Nabil Bentaleb im Steckbrief