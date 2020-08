RB Leipzig, News und Gerüchte - Gulacsi: Nagelsmanns Hunger "sehr wichtig"

Torwart Peter Gulacsi unterstreicht die Bedeutung von Trainer Julian Nagelsmann für die Entwicklung von RB Leipzig. Ottmar Hitzfeld lobt Nagelsmann in den höchsten Tönen und Ralf Rangnick sieht PSG im Halbfinale der Champions League verwundbar. Alles News und Gerüchte rund um RB Leipzig gibt es hier. Hier nochmal die Highlights vom RB-Sieg gegen Atletico im Video anschauen!

RB Leipzig: Gulacsi voll des Lobes über Nagelsmann

Torwart Peter Gulacsi hat in einem Interview mit dem kicker die Bedeutung von Trainer Julian Nagelsmann für die Entwicklung von RB Leipzig hervorgehoben. "Das Atletico-Spiel sagt eigentlich alles über ihn aus. Wir hatten einen perfekten Matchplan, er hat die gesamte Mannschaft top vorbereitet und ging die ganze Zeit am Spielfeldrand mit. Er hat ein unglaubliches Gefühl und Auge für das Spiel, er passt super zu unserer Mannschaft und zu unserem Verein. Der Hunger, den er mitbringt, ist sehr wichtig für unsere immer noch sehr junge Mannschaft", erklärte Gulacsi.

Julian Nagelsmann exklusiv: "Barca war richtig schlecht, ich war erschrocken"

Im Halbfinale treffen Gulacsi und Co. am Dienstag in Lissabon (21 Uhr live auf DAZN) auf Paris Saint-Germain. Gulacsi begegnet der Startruppe um Neymar mit Respekt: "Mit dem Ball sind sie eine der besten Mannschaften Europas. Wir müssen sehr vorsichtig sein."

RB Leipzig - Atletico Madrid: Noten und Einzelkritik der RB-Spieler © imago images / Peter Schatz 1/16 RB Leipzig hat das Halbfinale der Champions League nach einem knappen 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid erreicht. Dort treffen die Roten Bullen auf PSG. Besonders die Defensive um Upamecano überzeugte. Die Noten und Einzelkritiken der RB-Spieler. © imago images / Peter Schatz / Pool 2/16 PETER GULACSI: Parierte einen Carrasco-Schuss erst gut und hatte anschließend Glück, dass es keinen Elfmeter gab, als er Saul Niguez ins Straucheln brachte (14.). Beim Elfmeter von Felix ohne Chance. Sonst erlebte der Ungar einen ruhigen Abend. Note: 3. © imago images / PanoramiC 3/16 LUKAS KLOSTERMANN: Senste Felix ungestüm um und verursachte so den Elfmeter zum Ausgleich. Zuvor hatte der Nationalspieler viel Ruhe ausgestrahlt und mit einem guten Stellungsspiel bei gegnerischen Flanken brilliert. Note: 3. © imago images / Picture Point 4/16 DAYOT UPAMECANO: Im Defensiv- und auch im Offensivspiel mit einer starken Leistung. Er gewann knapp 82 Prozent seiner Zweikämpfe, Gegenspieler Diego Costa biss sich an ihm die Zähne aus. Auch im Aufbauspiel fehlerfrei. Note: 1,5. © imago images / Peter Schatz 5/16 MARCEL HALSTENBERG: War nur selten defensiv gefordert, brachte aber viel Ruhe in die Defensive. Seine Passquote von 94,7 Prozent kann sich zudem sehen lassen. Ebenso seine Rettungstat kurz vor Schluss gegen Morata. Note: 2,5. © imago images / PanoramiC 6/16 KONRAD LAIMER: Geringfügig unauffälliger als sein Pendant auf der linken Außenbahn. Der Österreicher war aber mehr in der Defensive gegen Carrasco gefordert als Angelino und lief enorm viel. Oft mit zu ungenauen Flanken. Note: 3. © imago images / Picture Point 7/16 MARCEL SABITZER: Glänzte mit einigen wichtigen Balleroberungen und mit vielen geführten Zweikämpfen (12). Er legte den Führungstreffer vor und leitete das Siegtor mit einem zauberhaften Außenristpass ein. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 8/16 KEVIN KAMPL: Noch etwas umtriebiger als Nebenmann Sabitzer. Er forderte viele Bälle und bewegte sich oft zwischen den zwei hinteren Reihen, um das Leipziger Spiel anzukurbeln. Auch in der Offensive immer wieder zu sehen. Note 2,5. © imago images / VI Images 9/16 ANGELINO: Offensiv wie gewohnt enorm aktiv. In der Rückwärtsbewegung ließ er sich nichts zu Schulden kommen und hatte Koke über weite Strecken im Griff. Legte den 2:1-Siegtreffer mit einem schönen Pass in den Rückraum vor. Note: 2,5. © imago images / Picture Point 10/16 DANI OLMO: In der ersten Hälfte etwas blass. Seine schnellen Pässe sorgten zwar häufig für Unruhe, verliefen aber oft im Sand. Die Hereingabe von Sabitzer verwertete der Kroate mustergültig per Kopf (50.). Note: 2,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 11/16 CHRISTOPHER NKUNKU: Tauchte weitestgehend ab. Wenn er mal den Ball hatte, versiebte er die Angriffe mit einigen ungenauen Pässen. Seine Standards landeten meist im Nichts. Ein gebrauchter Abend. Note: 4,5. © imago images / Picture Point 12/16 YOUSSUF POULSEN: Der dienstälteste Leipziger war gleichzeitig der schwächste. Lediglich bei hohen Bällen bekam Atleticos Abwehr ein wenig Probleme mit dem großgewachsenen Stürmer. Ansonsten hatte er kaum gelungene Aktionen. Note: 4,5. © imago images / Peter Schatz / Pool 13/16 TYLER ADAMS: Kam in der 72. Minute für den ausgepumpten Laimer, um nach dem Ausgleich für mehr Stabilität im Mittelfeld zu sorgen. Das gelang durchaus und kurz vor Schluss avancierte er mit seinem Treffer zum Matchwinner. Note: Ohne Bewertung. © imago images /Poolfoto 14/16 PATRIK SCHICK: Wurde nach 83 Minuten für Olmo eingewechselt. Der Stürmer hatte keine nennenswerte Chance mehr. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Picture Point 15/16 AMADOU HAIDARA: In der 83. Minute für den blassen Nkunku gekommen. Er hatte keinen großen Einfluss auf das Spiel. Note: Ohne Bewertung. © imago images / VI Images 16/16 NORDI MUKIELE: Kam in der Nachspielzeit für Sabitzer, um hinten abzusichern und den Sieg über die Zeit zu retten. Note: Ohne Bewertung.

RB Leipzig: Rangnick sieht Schwächen bei PSG

Ralf Rangnick fiebert auch nach seinem Ausscheiden bei RB mit seinem ehemaligen Arbeitgeber mit. "Das Champions-League-Turnier gehört ja noch zur alten Saison, und somit fiebere ich natürlich von Leipzig aus mit und sehe mich für diese Spiele noch als Teil des Teams", sagte Rangnick in der Mitteldeutschen Zeitung und im Online-Portal RBlive.

Der frühere Leipzig-Trainer und -Sportdirektor sieht PSG wegen der "Qualität der Weltklasse-Individualisten wie Angel di Maria, Kylian Mbappe und eben Neymar" in vorderster Linie zwar etwas stärker als RB, dennoch hält er einen Finaleinzug der Leipziger für möglich.

"Ich sehe PSG in der Defensive, insbesondere über die Außenverteidigerpositionen, verwundbar", so Rangnick.

RB Leipzig: Hitzfeld schwärmt von Nagelsmann

Ottmar Hitzfeld ist im Gespräch mit der Bild ins Schwärmen gekommen. Die Trainerlegende lobte Nagelsmann in höchsten Tönen und bezeichnete das Umschaltspiel der Leipziger als "nahezu perfekt".

Der 71-Jährige weiter: "Er ist ein Ausnahmetalent als Trainer, wurde früh ins kalte Wasser geworfen und hat Verantwortung übernommen. Nagelsmann muss eine hohe Akzeptanz in der Mannschaft haben, gepaart mit einer natürlichen Autorität. Nagelsmann hat eine große Zukunft vor sich."

