BVB, News und Gerüchte - Michael Zorc gibt zu: Uns haben Fans gefehlt

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung der DFL zum Thema Zuschauer in den Stadien gibt BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu, die Unterschützung der Fans vermisst zu haben. Der Ex-Trainer von Neuzugang Jude Bellingham hat wiederum verraten, was er ihm für den Wechsel mit auf den Weg gab.

BVB, News - Michael Zorc: Fans haben uns gefehlt

Am heutigen Dienstag berät die Mitgliederversammlung der DFL über eine mögliche Rückkehr von Zuschauern in die Bundesligastadien. Im Vorfeld bereits äußerte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc und gab zu: "Wir wünschen natürlich alle, dass Zuschauer zurück ins Stadion kommen. Wir haben in den Heimspielen gemerkt, dass uns die Unterstützung der Fans fehlte."

Allerdings räumte Zorc ein, dass eine schnelle Rückkehr schwierig werden dürfte: "Es ist schwer, etwas Profundes zu sagen. Das ist eine dynamische Entwicklung."

Die virtuelle Mitgliederversammlung strebt in erster Linie eine einheitliche Lösung an, obgleich regionale Unterschiede durchaus auch diskutiert werden sollen.

BVB, News: Ex-Trainer gab Bellingham wichtigen Ratschlag vor Wechsel

Der Transfer von Jude Bellingham (17) zum BVB ist weiter in aller Munde. Nun berichtet sein Ex-Trainer bei Birmingham, Pep Clotet (43), was er seinem einstigen Schützling vor dessen Wechsel nach Deutschland geraten habe: "Ich habe ihm geraten, dass er so schnell wie möglich die Sprache lernen und sich an die neue Kultur anpassen soll", sagte er gegenüber Bild.

Dann nämlich stehe Bellinghams Durchbruch beim BVB nichts mehr im Wege: "Er hat in Dortmund eine Riesen-Zukunft vor sich - und ich bin mir sicher, dass er dort auf die nächste Stufe steigen kann."

Allerdings, und das dürfte man in Dortmund nicht ganz so gern hören, sieht Clotet ähnlich wie Uli Hoeneß jene nächste Stufe dann wohl nicht unbedingt in Dortmund: "Und am Ende wird Dortmund noch viel Geld mit ihm verdienen."

BVB, News: Trainingsauftakt mit Bellingham und Moukoko

Beim BVB ging am Montag das Training für die neue Saison los. Mit dabei auch Neuzugang Jude Bellingham und Nachwuchshoffnung Youssoufa Moukoko (15).

Bellingham konnte dabei wohl von Glück reden, dass keine Zuschauer am Trainingsgelände zugegen waren, denn der Brite leistete sich direkt einen größeren Fauxpas: Wie zu seiner Zeit in Birmingham lief er mit blau-weißen Schuhen auf - die Farben des BVB-Erzrivalen Schalke 04.

Moukoko wiederum trainierte erstmals mit den Profis und gilt als größtes Talent in den Reihen der Borussia. In 120 Spielen für diverse Nachwuchsmannschaften des BVB erzielte er beachtliche 183 Tore. Wann es für ihn in der Bundesliga auf Torejagd geht, steht dagegen noch nicht fest. Frühestens jedoch dürfte er ab dem 20. November in der höchsten Spielklasse agieren, dann nämlich wird er 16 Jahre alt - das Mindestalter für Spieler in der Bundesliga.

BVB, News: Marco Rente verlässt BVB II Richtung Eredivisie

Die zweite Mannschaft des BVB muss einen Abgang verkraften. Innenverteidiger Marco Rente (23) wechselt in die niederländische Eredivisie zu Heracles Almelo. Dort erhält er einen Dreijahresvertrag mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Für den BVB absolvierte Rente im Vorjahr 22 Spiele in der Regionalliga West.

"Heracles Almelo ist als Klub bekannt, in dem man als Spieler Zeit und Platz bekommt, um sich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit dem technischen Direktor Tim Gilissen und Trainer Frank Wormuth haben das bestätigt. Ich will hier den nächsten Schritt machen und dem Klub weiterhelfen", sagte Rente.

BVB, Gerücht: Erling Haaland soll Karim Benzema bei Real Madrid beerben

Wechselgerüchte um Erling Haaland und Real Madrid halten sich seit langer Zeit. Nun berichtet die spanische Zeitung AS, dass die Königlichen konkrete Pläne für den Norweger hätten. Demnach soll es bereits eine "mündliche Vereinbarung" zwischen Real Madrid und dem BVB geben, um für den Sommer 2022 zu "angemessenen Bezügen" zu verhandeln.

Die ausführliche News zum Thema lest Ihr hier!

BVB: Diese Spieler bestritten nur ein einziges Bundesligaspiel für Borussia Dortmund © imago images 1/19 Michael Zorc steht ganz oben: Niemand sonst in der Historie hat mehr Bundesligaspiele für den BVB gemacht (463). Doch es gibt auch einige Spieler, die nur ein einziges Mal im deutschen Oberhaus für die Westfalen aufliefen. SPOX zeigt eine Auswahl. © imago images / Werner Otto 2/19 BERND KRAUSS: Der gebürtige Österreicher dürfte vielen BVB-Fans noch als Trainer in Erinnerung sein. 2000 trainierte er die Dortmunder und gewann in 11 Partien kein einziges Mal. Spielte im Mai 1977 einmal für 16 Minuten gegen den 1. FC Köln mit. © imago images / WEREK 3/19 DIRK HOFMANN: Kickte von 1989 bis 1992 in Dortmund und kam am 34. Spieltag der Saison 1990/91 beim 5:2-Sieg gegen den FC St. Pauli zu seinem ersten und gleichzeitig letzten Bundesligaspiel. Später noch für Osnabrück und Unterhaching aktiv. © imago images / Kicker/Liedel 4/19 WOLFGANG HOMBERG: Der Innenverteidiger, der hier links neben Knut Reinhardt zu sehen ist, kam 1991 zum BVB. Gegen Thomas Helmer und Günter Kutowski war aber kein Kraut gewachsen. Einziger Einsatz datiert vom 14. März 1992 gegen Kaiserslautern. © imago images / Kicker/Liedel 5/19 ULF RASCHKE: Der Stürmer, auf dem Bild der Zweite von links, stand im Mai 1993 für 39 Minuten in Nürnberg in Schwarzgelb auf dem Feld. Kickte sonst zumeist für die Amateurmannschaft in der Oberliga. Kurzeinsatz im UEFA-Cup-Halbfinale 1993 gegen Auxerre. © imago images / Uwe Kraft 6/19 TONI SCHUMACHER: Hatte die Karriere bereits beendet und arbeitete zwischen 1994 und 98 als Torwarttrainer für den BVB. Am 34. Spieltag der Meistersaison 1995/96 kam er für ein paar Minuten noch rein - und ist bis jetzt mit 42 ältester Deutscher Meister. © imago images / Picture Point 7/19 BENJAMIN KNOCHE: Kam 1992 mit 14 zum BVB-Nachwuchs und gewann in der A-Jugend zwei Meistertitel in Folge. Im Oktober 1997 durfte der Innenverteidiger unter Trainer Nevio Scala gegen Leverkusen (0:1) für 78 Minuten ran. © imago images / Contrast 8/19 FLORIAN THORWART: Spielte von 1998 bis 2003 für die Borussia. Im November 2002 kam er beim 1:0-Heimsieg gegen 1860 München für Tomas Rosicky rein - und riss eine Spielminute ab. Der Innenverteidiger war sonst meist für den BVB II im Einsatz. © imago images / Picture Point 9/19 PATRICK KOHLMANN: Der Deutsch-Ire, in Dortmund geboren, kickte von 1993 bis 2005 für den BVB. Stand im November 2004 beim FCK als Linksverteidiger in der Startelf, musste aber nach 43 Minuten schon runter. Nun Co-Trainer bei Holstein Kiel. © imago images / Team 2 10/19 CHRISTIAN EGGERT: Kam 2005 zum BVB II und gab im Dezember 2007 gegen Wolfsburg sein BL-Debüt. Er wurde in der 83. Minute für Giovanni Federico eingewechselt. Der defensive Mittelfeldspieler spielte insgesamt fünf Jahre seiner Karriere in Dortmund. © imago images / Fishing 4 11/19 NICO HILLENBRAND: Wechselte 2003 in die Dortmunder Jugend, durchlief dort einige Teams und kam wie Eggert in Wolfsburg am 15. Dezember 2007 zu seinem einzigen Bundesligaeinsatz - in der 67. Spielminute für Nelson Valdez beim Stand von 0:3... © imago images / Kolvenbach 12/19 ALEXANDER BADE: Kam im Januar 2008 wegen einer Weidenfeller-Verletzung für ein halbes Jahr nach Dortmund und durfte einen Monat später für 45 Minuten gegen Schalke ran. War während des Stöger-Intermezzos dessen Co-Trainer beim BVB. © imago images / Team 2 13/19 YASIN ÖZTEKIN: Der Stürmer, in Dortmund geboren, trug von 1996 bis 2010 das schwarzgelbe Trikot. Nach einer Einwechslung im Pokal gegen Bremen gab er im Januar 2009 gegen Leverkusen sein BL-Debüt. Seitdem sehr ordentlich in der Türkei unterwegs. © imago images / Thomas Bielefeld 14/19 KORAY GÜNTER: Der Innenverteidiger galt lange als großes Talent, in Dortmund hielt man viel von ihm. Im August 2012 stand er beim Heimspiel gegen den KSC (0:3) in der Startelf. Nach 6 Jahren beim BVB ging er zu Galatasaray, aktuell in Italien aktiv. © imago images / Team 2 15/19 BALINT BAJNER: Der ungarische Stürmer verstärkte zwischen 2012 und 2014 die zweite Mannschaft. Im Februar 2013 kam er in Gladbach in der 71. Minute für Moritz Leitner ins Spiel. Anschließend in England und Italien unterwegs, seit 2018 vereinslos. © imago images / Schwörer Pressefoto 16/19 JOSEPH-CLAUDE GYAU: Der US-Amerikaner kam 2014 über Hoffenheim und St. Pauli nach Dortmund. Kurz darauf, im September 2014, wurde er beim 2:2 gegen Stuttgart in der 74. Minute für Pierre-Emerick Aubameyang eingewechselt. © imago images / Sven Simon 17/19 MITSURU MARUOKA: Der Japaner kam an seinem 18. Geburtstag im Januar 2014 auf Leihbasis zum BVB II. Im September desselben Jahres durfte er in Mainz für zehn Minuten ran, Sven Bender ging für ihn raus. Aktuell in Thailand am Ball. © imago images / DeFodi 18/19 DZENIS BURNIC: Wurde in Dortmunds Jugend von 2014 bis 2017 viermal in Folge Meister. Im Februar 2017 ließ ihn Tuchel bei der 1:2-Blamage in Darmstadt das einzige Mal ran. Danach zum VfB und nach Dresden ausgeliehen. Steht nun kurz vor einem Abgang. © imago images / Kirchner-Media 19/19 TOBIAS RASCHL: Der 20-Jährige spielt seit 2015 für den BVB und bekam Anfang 2019 einen Profivertrag. Am letzten Spieltag der Vorsaison durfte er nach zuvor mehreren Kadernominierungen erstmals 25 Minuten gegen Hoffenheim mittun.

BVB, News: Rückendeckung für Zorc nach Hoeneß-Konter

Uli Hoeneß hat mit seinen Aussagen zur Transferpolitik von Borussia Dortmund für viel Wirbel gesorgt. Nachdem zunächst Sportdirektor Michael Zorc verbal zurückschlug, äußerten sich nun auch Vereinspräsident Reinhard Rauball, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Ex-Torhüter Roman Weidenfeller zur Sache.

Während Rauball den Zeitpunkt und Watzke die Notwendigkeit der Hoeneß-Aussagen kritisierte, vermutet Weidenfeller Verärgerung beim Rekordmeister wegen des erfolglosen Werbens um Bellingham: "Da scheint der Frust mal wieder tief zu sitzen."

Die Aussagen im Einzelnen lest Ihr hier!

