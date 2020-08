BVB, News und Gerüchte: Mitspieler wussten nichts von Sancho-Verlängerung

Jadon Sancho bleibt dem BVB erhalten, seine Mitspieler wussten von der Verlängerung aber nichts. Mats Hummels gibt ein Verletzungsupdate und Borussia Dortmund verpflichtet einen Innenverteidiger für die zweite Mannschaft. Die wichtigsten News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB: Mitspieler wussten nichts von Sancho-Verlängerung

Der BVB hat am Montag die Vertragsverlängerung mit Jadon Sancho bis 2023 bekannt gegeben. Diese sei laut Sportdirektor Michael Zorc bereits im vergangenen Jahr erfolgt. Sanchos Mitspieler wurden darüber ebenso wenig informiert wie die Öffentlichkeit.

"Wir wussten das - bis Michael Zorc zu den Medien sprach - auch nicht vorher. Natürlich sind wir sehr happy über die Nachricht", sagte Axel Witsel im Trainingslager in Bad Ragaz.

Neben Witsel zeigte sich auch Hummels erfreut vom Verbleib des 20-jährigen Engländers: "Wir als Mannschaft bewerten seinen Verbleib als durchweg positiv."

Sancho sei ein herausragender Fußballer. "Er ist der Spieler, der in vielen Spielen den Unterschied macht. In meinen Augen hat er ein Potenzial, das relativ unbegrenzt ist", sagte Hummels.

Jadon Sancho beim BVB: Leistungsdaten 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Assists 32 17 17 8 2 2 3 - - 1 1 1 44 20 20

BVB: Mats Hummels gibt Verletzungsupdate

Mats Hummels hat im Trainingslager in Bad Ragaz ein Update zu seiner Verletzung gegeben. Der 31-Jährige laboriert seit einiger Zeit an Sprunggelenksproblemen, weswegen er nicht im vollen Umfang trainieren kann.

"Ich bin komplett im Plan. Ich konnte jeden Tag das machen, was geplant war. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, dass ich zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren kann", sagte Hummels.

BVB verpflichtet Niklas Dams für die zweite Mannschaft

Niklas Dams verstärkt die zweite Mannschaft des BVB. Das gab sein ehemaliger Klub Wehen Wiesbaden offiziell bekannt.

"Niklas hat uns aus sehr privaten Gründen um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Seine Beweggründe sind uns bereits seit einiger Zeit bekannt und absolut nachvollziehbar, daher haben wir seinem Wunsch trotz des sportlichen Verlusts entsprochen", erklärte SVWW-Sportdirektor Christian Hock.

Dams stand beim Zweitliga-Absteiger eigentlich noch bis 2021 unter Vertrag. In der kommenden Saison wird er in der Regionalliga West auflaufen. Für den BVB II ist es bereits der zwölfte ablösefreie Neuzugang in diesem Sommer.

