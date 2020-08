BVB, News und Gerüchte: Kehl kann sich baldiges Moukoko-Debüt vorstellen

Sebastian Kehl von Borussia Dortmund stellt ein baldiges Debüt von Talent Youssoufa Moukoko in der neuen Saison in Aussicht. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verweigert Saisonziele - und Giovanni Reyna möchte einen Stammplatz erobern. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB, News: Moukoko schon bald in der Bundesliga?

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, hat ein Bundesliga-Debüt von Supertalent Youssoufa Moukoko in der anstehenden Saison 2020/21 nicht ausgeschlossen. Der erst 15-Jährige trainiert in der Vorbereitung erstmals bei den Profis.

"Es ist ein großer Schritt, ein Prozess, und er ist gerade einmal 15. Wir müssen ihm die nötige Ruhe und Zeit geben", erklärte Kehl. Aber: "Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass wir schon in dieser Saison einen Einsatz von ihm bei den Profis erleben werden."

Sollte Moukoko, der in den Nachwuchsteams der Schwarz-Gelben mit seiner überragenden Torquote für Aufsehen sorgte, tatsächlich in der neuen Saison debütieren, wäre er auf jeden Fall der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten. Diesen Rekord hält noch immer Nuri Sahin, der im Alter von 16 Jahren, elf Monaten und einem Tag für den BVB debütierte. Moukoko wird am 20. November 16.

Kilian, Burnic und Co.: Mit diesem Kader wurde die U19 von Borussia Dortmund 2017 Jugendmeister © imago images / Thomas Bielefeld 1/20 Die U19 des BVB gewann 2017 die Jugendmeisterschaft nach einem engen Elfmeterschießen gegen den FC Bayern. SPOX zeigt den Kader der jungen Dortmunder und was aus den Spielern wurde. © imago images / Kirchner-Media 2/20 TOR - Eike Bansen: Der Keeper schaffte es nie zu den Profis und wechselte 2018 zum belgischen Erstligisten SV Zulte Waregem. In der vergangenen Spielzeit hatte er aber lediglich sechs Einsätze. © imago images / ICON Smi 3/20 Will Pulisic: Der Cousin von Christian Pulisic ist inzwischen in seiner Heimat USA und hütet das Tor bei der Universität Duke Blue Devils. Bis 2017 war er bei Borussia Dortmund unter Vertrag. © imago images / Kirchner-Media 4/20 ABWEHR - Felix Passlack: Nachdem er bei den Profis keine Perspektive hatte, folgte eine Leihe nach Hoffenheim. Zuletzt war er an Fortuna Sittard ausgeliehen, ehe er im Sommer nach Dortmund zurückkehrte. © imago images / pmk 5/20 Amos Pieper: Von der zweiten Dortmunder Mannschaft wechselte er im Winter 2019 zu Arminia Bielefeld und verhalf dem Team in seiner zweiten Saison zum Aufstieg in die Bundesliga. Er stand 31-mal auf dem Platz. © imago images / DeFonti 6/20 Luca Kilian: 2019 ging er zu Paderborn und überzeugte trotz des Abstiegs. Zur neuen Saison wechselt er für kolportierte drei Millionen Euro zum FSV Mainz 05 und bleibt der Bundesliga somit erhalten. © imago images / DeFodi 7/20 Jan-Niklas Beste: 2018 wurde Werder auf ihn aufmerksam. Zur neuen Saison wechselt er per Leihe für zwei Jahre zum Zweitligisten Jahn Regensburg. Anschließend soll er nach Bremen zurückkehren. © imago images / Thomas Bielefeld 8/20 Alexander Schulte: Der Verteidiger hatte keine Perspektive und beendete seine Karriere im Alter von 19. In Deutschlands U15 hatte er sogar vier Einsätze. Warum er sich für diesen Schritt entschied, ist nicht bekannt. © imago images / Kirchner-Media 9/20 MITTELFELD - Dzenis Burnic: Nach zwei Leihgeschäften zum VfB Stuttgart und Dynamo Dresden wechselte er im August für eine halbe Million Euro zum 1. FC Heidenheim. Er besitzt einen Vertrag bis 2023. © imago images / Thomas Bielefeld 10/20 Julian Schwermann: Bei den Profis bekam der Sechser nie eine Chance und verließ Borussia Dortmund schließlich im Sommer. Zur neuen Saison spielt er für den Regionalligisten SC Verl. © imago images / Revierfoto 11/20 David Kopacz: Von Dortmunds U19 ging er ablösefrei zum VfB Stuttgart, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach einer Leihe beim polnischen Erstligisten Zabrze wechselt er nun zu Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. © imago images / Thomas Bielefeld 12/20 Alexander Laukart: 2017 ging er zu Twente Enschede, um dann zum FC Den Bosch in die niederländische zweite Liga zu wechseln. 2020 wechselt er zum aufstrebenden Klub Türkgücü München. © imago images / Thomas Bielefeld 13/20 Dominik Wanner: Er spielt noch immer für den BVB, wird aber nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Der linke Außenspieler hat noch einen Vertrag bis 2021. Eine Ausdehnung des Kontrakt steht aktuell nicht im Raum. © imago images / Thomas Bielefeld 14/20 Hüseyin Bulut: Der Deutsch-Türke wurde 2019 von den Amateuren zum türkischen Erstligisten Göztepe geschickt. Ein Jahr später wurde sein Vertrag nicht verlängert, weshalb er aktuell vereinslos ist. © imago images / Thomas Bielefeld 15/20 Jano Baxmann: Der ehemalige Bremer schaffte es nicht, sich zu den Profis zu spielen und verließ den BVB im Juli 2020. Jetzt spielt er bei der Stetson University in den USA. Dabei handelt es sich um eine private Uni. © imago images / Thomas Bielefeld 16/20 Tim Sechelmann: Seit 2019 spielt er bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. In der abgelaufenen Spielzeit hatte er 23 Einsätze im Trikot der Geißböcke. Seine Kontrakt läuft noch bis 2021. © imago images / DeFodi 17/20 STURM - Etienne Amenyido: Der Stürmer spielt seit 2018 für den Zweitligisten VfL Osnabrück. In der vergangenen Saison erzielte er in 20 Einsätzen drei Tore und gab eine Vorlage. Stammspieler ist er aber nicht. © imago images / DeFodi 18/20 Janni Serra: 2018 ging er zu Holstein Kiel. Hauptsächlich wird er als Stürmer eingesetzt, kann aber kurioserweise auch als Innenverteidiger spielen. Bei dem Zweitligist hat er noch Vertrag bis 2021. © imago images / Otto Krschak 19/20 Gabriel Kyeremateng: Der Mittelstürmer wechselte 2018 ablösefrei zu Stoke City. In der vergangenen Saison erzielte er sechs Treffer für die U23 der Potters. Der Sprung zu den Profis gelang aber noch nicht. © imago images /Thomas Bielefeld 20/20 TRAINER - Benjamin Hoffmann: Nachdem er zuletzt als Nachwuchskoordinator arbeitete, wurde er 2019 von der Mainzer U19 als Trainer verpflichtet. Nach 22 Spielen hatte er einen Punkteschnitt von 2,27.

BVB, News: Watzke verweigert offizielles Saisonziel

Die letzten zwei Bundesliga-Spielzeiten schloss Borussia Dortmund jeweils auf dem zweiten Platz ab. Das offensiv formulierte Ziel Meisterschaft lehnt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jedoch ab. "Ein offizielles Ziel wird es dieses Jahr nicht geben", betonte er im Interview mit RTL/ntv.

Das dürfe aber nicht mit fehlendem Hunger nach Erfolg verwechselt werden, so Watzke: "Wer daraus allerdings die Ableitung trifft, dass wir nicht ambitioniert wären, den werden wir möglicherweise eines Besseren belehren." Man erreiche kein Ziel, "indem Du es möglichst lautstark proklamierst."

Kehl bestätigte die Einschätzung des BVB-Bosses: "Nur, weil wir als Klub nicht öffentlich Ziele benennen, heißt das nicht, dass wir nicht unverändert maximal ambitioniert sind", erklärte er. Offensive Ansagen, wie etwa zuletzt von Stürmer Erling Haaland ("Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden"), werde man nicht bremsen, sagte Kehl. Es sei positiv, "dass die Jungs sich verbal selbst fordern."

BVB, News: Watzke schließt Sancho-Transfer aus

Wie zuvor schon Sportdirektor Michael Zorc schob auch Watzke einem möglichen Verkauf von Jadon Sancho einen Riegel vor. Man werde den 20-Jährigen auf keinen Fall in der laufenden Transferperiode abgeben: "Definitiv heißt für einen Westfalen definitiv. Und definitiv lässt wenig bis Null Spielraum für Interpretationsspielraum. Und es gibt keinen Interpretationsspielraum." Sanchos Verbleib sei "in Stein gemeißelt".

Manchester United soll großes Interesse am englischen Nationalspieler haben. Ein Angebot über die vom BVB öffentlich geforderten 120 Millionen Euro ging jedoch bis zur Abreise ins Trainingslager in Bad Ragaz nicht ein. Daraufhin hatte Zorc einen Transfer ausgeschlossen: "Jadon wird nächste Saison beim BVB spielen."

© imago images / Kirchner-Media

BVB, News: Giovanni Reyna mit Kampfansage

Trotz seiner erst 17 Jahre bestritt Giovanni Reyna in der Rückrunde der abgelaufenen Saison gleich 15 Bundesliga-Spiele, wenn auch die meisten von der Bank kommend. Wie er in der WAZ erklärte, soll es nun weiter nach oben gehen: "Ich möchte Stammspieler sein oder zumindest nah dran. Ich möchte eine wichtige Rolle spielen", so der Amerikaner.

Am liebsten wolle er zentral hinter den Spitzen spielen: "Ich kann zwar auch auf dem Flügel, als falsche Neun oder als defensiver Mittelfeldspieler spielen, aber die Zehn ist meine beste Position." Dort ist eigentlich Kapitän Marco Reus gesetzt, doch der fehlt verletzt und hat auch das Trainingslager in Bad Ragaz verpasst.

BVB: Die Testspiele in diesem Sommer