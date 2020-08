1. FC Köln gegen VfL Bochum: Testspiel heute live im TV und Livestream

Der 1. FC Köln testet heute Nachmittag gegen den VfL Bochum. Wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

1. FC Köln vs. VfL Bochum: Wann und wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird am heutigen Dienstag, den 18.08., um 16 Uhr im Kölner Franz-Kremer-Stadion. In der 5.450 Zuschauer fassenden Arena tragen normalerweise die U-Mannschaften der Geißböcke ihre Spiele aus.

Sogar Zuschauer sind beim heutigen Spiel zugelassen. Bis zu 200 Fans sollen demnach die Möglichkeit bekommen, die Partie live vor Ort zu sehen. Der Eintritt ist dabei kostenlos, dennoch muss ein Ticket gelöst werden. Zudem sind folgende Regeln einzuhalten:

Es wird ausschließlich Sitzplätze geben, auf der Tribüne müssen die Abstände eingehalten werden. Daher sind die nutzbaren Tribünenbereiche erkennbar ausgewiesen.

Im gesamten Franz-Kremer-Stadion, auch auf den Sitzplätzen während des Spiels, gilt Maskenpflicht.

Es wird kein Alkohol ausgeschenkt, auch der Kiosk bleibt geschlossen.

Schon am vergangenen Wochenende hatten die Kölner ein Testspiel vor Publikum ausgetragen. "Alle Fans haben sich am Samstag gegen Deutz und Lohne sehr diszipliniert an die Regeln gehalten. Das hat uns sehr gefreut", lobte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. Wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung dafür, dass dieser kleine Schritt zurück in die Normalität gelingt. Dann spricht für mich nichts dagegen, unter freiem Himmel in gewisser Art und Weise Zuschauer zu einem Fußballspiel zuzulassen."

Köln gegen Bochum heute live im TV und Livestream

Das Testspiel der Kölner gegen Bochum wird nicht im TV zu sehen sein. Dennoch bieten beide Klubs auf ihren YouTube-Kanälen kostenlose und frei zugängliche Livestreams an, mit denen Ihr das Geschehen mitverfolgen könnt.

1. FC Köln - VfL Bochum: Die letzten Duelle

Nur zwei der vergangenen fünf Pflichtspiele gegen den VfL Bochum konnte der 1. FC Köln für sich entscheiden. Im letzten Aufeinandertreffen Ende 2018 besiegte Bochum den FC mit 3:2.