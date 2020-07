Bundesliga-Relegation: Deshalb wird Heidenheim gegen Werder Bremen nicht im Free-TV übertragen

Heute findet das Rückspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen statt. Im Free-TV wird die Partie jedoch nicht zu sehen. Warum das so ist und wo Ihr stattdessen das Spiel sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bundesliga-Relegation: 1. FC Heidenheim - Werder Bremen: Termin, Spielzeit, Austragungsort

Nach dem 0:0 im Weserstadion findet das Rückspiel in der Voith-Arena in Heidenheim an der Brenz statt. Das Stadion fasst 15.000 Zuschauer, allerdings sind auch heute aufgrund der Corona-Pandemie keine Fans zugelassen.

Anpfiff für das entscheidende Spiel um den letzten Bundesliga-Platz für die kommende Saison ist 20.30 Uhr.

Darum läuft die Bundesliga-Relegation Heidenheim - Werder Bremen nicht im Free-TV

Die Bundesliga-Relegation wird nicht im Free-TV zu sehen sein, weil sich der Streaming-Dienst DAZN die Rechte an den beiden Spielen gesichert hat. Neben DAZN überträgt auch Amazon Prime. Sky, welche den Großteil der Bundesliga-Spiele in dieser Saison zeigten, hat dagegen keine Rechte.

Bundesliga-Relegation: Heidenheim - Werder Bremen live im TV und Livestream

Wie schon beim Hinspiel, wird DAZN die Partie in die deutschen Wohnzimmer bringen. Hier gibt es alle Infos zum Spiel:

Vorbericht: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunnesch

Ralph Gunnesch Anstoß: 20.30 Uhr

Wer das Spiel verpasst hat, kann das nachholen. Der Streaming-Dienst bietet neben den Highlights auch die komplette Partie im Re-Live an.

DAZN hat jedoch ein weitaus größeres Portfolio als nur die Relegationsspiele. So können Fans auf der Plattform alle Spiele der Serie A oder Primera Division genießen. Auch hier geht das live oder on-demand.

Bundesliga-Relegation: Heidenheim - Werder Bremen im Liveticker

Wer aus diversen Gründen verhindert ist, kann die Partie auch im SPOX-Liveticker verfolgen. So verpasst ihr kein Tor aus Heidenheim.

Hier geht es zum Liveticker Heidenheim gegen Werder Bremen

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen Jahre

Im vergangenen Jahr gelang Union Berlin als nur eines von drei Teams, den Bundesligisten zu schlagen. Kann Heidenheim dies nun wiederholen?