RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL erteilt Forsberg Wechselverbot

RB Leipzig plant in der kommenden Saison mit Emil Forsberg. Ein U19-Talent verlässt den Klub und Trainer Julian Nagelsmann verzichtet auf ein Trainingslager. Die wichtigsten News und Gerüchte zu RB Leipzig findet Ihr hier.

RB Leipzig erteilt Emil Forsberg Wechselverbot

RB Leipzig plant in der kommenden Saison mit Emil Forsberg. Das gab Sportdirektor Markus Krösche gegenüber der Bild an und schloss damit einen Wechsel des Schweden in der nächsten Transferperiode aus.

"Wir setzen kommende Saison voll auf Emil", sagte Krösche. "Er hatte in der Corona-Pause und danach Pech mit Krankheiten. Emil ist ein hervorragender Fußballer und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Zumal wir in der kommenden Saison gefühlt alle drei Tage ein Spiel haben. Er spielt in unseren Planungen eine große Rolle."

Nach dem Restart kam Forsberg nur auf vier Einsätze in der Bundesliga. Der 28-Jährige war nicht zufrieden und kokettierte mit einem Abschied.

RB Leipzig: U19-Talent Bidstrup verlässt den Klub

RBL hat den Abgang von U19-Spieler Mads Bidstrup bekannt gegeben. Der 19-Jährige wechselt in die Championship zum FC Brentford.

Leipzig kassiert kolportierte 900.000 Euro an Ablöse. Im Sommer 2018 hatten die Roten Bullen noch zwei Millionen Euro für Bidstrup gezahlt.

Der Däne unterschrieb bei Brentford einen Drei-Jahres-Vertrag. Sein Kontrakt in Leipzig wäre noch bis 2023 gelaufen.

RB Leipzig verzichtet auf ein Trainingslager

RBL-Trainer Julian Nagelsmann wird in der Vorbereitung auf die kommende Saison auf ein Trainingslager verzichten. Stattdessen wird sich das Team im Leistungszentrum in Leipzig vorbereiten.

Am Mittwoch, 22. Juli, ist die erste Trainingseinheit angesetzt. Zuvor wird sich das gesamte Team am Sonntag und am Dienstag Corona-Tests unterziehen.

RB Leipzig: Sommerfahrplan