Leroy Sane vor Wechsel zum FC Bayern: Darum konnte ihn Pep Guardiola nicht halten

Der Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München steht nach einer über einjährigen Odyssee kurz vor dem Abschluss. Einen neuen Vertrag bei Manchester City hatte der Nationalspieler mehrfach abgelehnt. Warum Teammanager Pep Guardiola Sane nicht halten konnte.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der deutsche Rekordmeister den 24-Jährigen zum Transferziel Nummer eins auserkoren, ehe sich Sane das Kreuzband riss und ein Wechsel in weite Ferne rückte. Der Vorteil: Die Münchner haben die damaligen Forderungen der Skyblues von 120 Millionen Euro auf nun kolportierte 49 Millionen Euro (plus Boni von bis zu elf Millionen Euro) praktisch halbiert.

Eine angemessene Summe für einen Spieler, dessen Vertrag nach der kommenden Saison abgelaufen wäre - aber insbesondere angesichts der Marktunsicherheit, die durch den Ausbruch der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Zwangspause verursacht wurde.

Jedoch bleiben einige Fragen unbeantwortet, wenn man bedenkt, dass Sane noch die besten Jahre seiner Profi-Karriere vor sich hat und von einem englischen Spitzenteam mit großen Zielen für eine - trotz der besonderen Ausgangslage - im Vergleich niedrige Summe in die Bundesliga wechselt. Der eigentliche Elefant im Raum ist aber: Was hätte Sane noch alles mit City erreichen können?

FC Bayern München: Alle Transfers von Hasan Salihamidzic im Check © imago images / Frank Hoermann 1/25 Seit August 2017 bekleidet Hasan Salihamidzic die Position des Sportdirektors beim FC Bayern München. Seither wird Brazzo für seine Arbeit häufig kritisiert - zurecht? SPOX macht einen Check zu den bisherigen Verpflichtungen. © getty 2/25 Salihamidzic übernahm das Amt erst in der Sommervorbereitung 2017, weshalb die Transfers von Niklas Süle, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Serge Gnabry hier nicht beleuchtet werden. De facto konnte Brazzo erst im Winter 2018 wirklich eingreifen. © getty 3/25 Sandro Wagner (von der TSG Hoffenheim - Ablösesumme: 13 Millionen Euro): Der Stürmer, der bereits in der FCB-Jugend spielte, wurde geholt, um Robert Lewandowski einige Verschnaufpausen zu bescheren. © getty 4/25 Wagner war seiner Rolle von Beginn an bewusst und beschwerte sich nur selten über fehlende Einsatzzeiten. In der ersten Saison traf er achtmal in der Liga. Im Winter 2019 zog es ihn nach China. Note: 3. © getty 5/25 Alphonso Davies (von den Vancouver Whitecaps - Ablösesumme: 10 Millionen Euro): Nachdem er in seiner ersten Saison in München kaum bei der ersten Mannschaft zum Zug kam, ist er heute Stammspieler. © getty 6/25 Davies rutschte aufgrund vieler Verletzungen in die erste Elf des FC Bayern. Unter Flick blühte der schnelle Kanadier auf der linken Abwehrseite so richtig auf und überzeugt stets mit starken Leistungen. Note: 1. © getty 7/25 Leon Goretzka (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Solch einen Spieler für kein Geld zu verpflichten, ist ein absoluter Jackpot. Goretzka kann im zentralen Mittelfeld alle Rollen übernehmen. © getty 8/25 Absolut gesetzt ist Goretzka in München aber nicht. Zu selten ruft er sein Potenzial konstant ab, obgleich die Konkurrenz im Münchner Mittelfeld auch enorm ist. Nach dem Re-Start außerdem einer der Gewinner. Note: 2. © getty 9/25 Lucas Hernandez (von Atletico Madrid - Ablösesumme: 80 Millionen Euro): Der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte! Der Franzose kann in der Verteidigung sowohl auf der linken Seite als auch innen spielen. © getty 10/25 Auf viele Einsatzminuten brachte er es bis dato jedoch nicht. Hernandez kam mit einer schweren Verletzung im Gepäck an die Isar und zeigte sich auch in der laufenden Saison als sehr anfällig. Konnte seinen Preis noch nicht rechtfertigen. Note: 4. © getty 11/25 Benjamin Pavard (vom VfB Stuttgart - Ablösesumme: 35 Millionen Euro): Der Franzose brauchte nicht lange, um sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen. Auf der rechten Abwehrseite ist er derzeit gesetzt. © getty 12/25 Pavard ermöglichte Joshua Kimmich, auf seiner Wunschposition im Mittelfeld zu spielen. Der 24-Jährige leistet sich kaum Fehler. Sein Offensivspiel wird auch immer besser. Note: 2. © getty 13/25 Jann-Fiete Arp (vom Hamburger SV - Ablösesumme: 3 Millionen Euro): Das Talent überzeugte in Hamburg mit seiner Technik und vielen Dribblings, die zu Toren führten. Sobald der Wechsel aber bekannt wurde, blieben weitere Einsätze aus. © getty 14/25 So auch beim FC Bayern. Arp kommt lediglich in der 3. Liga für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für die Profis spielte er noch keine Minute im FCB-Trikot. Auffällig wird er nur durch Verletzungen. Note: 4,5. © getty 15/25 Michael Cuisance (von Borussia Mönchengladbach für 12 Millionen Euro): In Gladbach spielte er in der vergangenen Saison nur noch selten, obwohl er dort ein sehr hohes Ansehen genoss. © getty 16/25 Bei den Bayern kommt der junge Franzose noch weniger zum Einsatz und findet sich häufig im Kader der zweiten Mannschaft wieder. In der Rückrunde kam er ein paar Mal spät von der Bank und machte zuletzt einen besseren Eindruck. Note: 4. © getty 17/25 Philippe Coutinho (vom FC Barcelona - Leihgebühr: 8,5 Millionen Euro): Der Brasilianer sollte die gescheiterten Transfers der Bayern vergessen machen und den Rekordmeister mit seiner Technik auf die nächste Stufe hieven. © getty 18/25 Der Brasilianer fand aber weder unter Ex-Trainer Kovac noch unter Flick - bis auf ein paar Ausreißer - zu seinen starken Leistungen aus Liverpooler Zeiten. Unwahrscheinlich, dass der FCB die Kaufoption zieht. Note: 3,5. © getty 19/25 Ivan Perisic (von Inter Mailand - Leihgebühr: 5 Millionen Euro): Nach den Abgängen von Robben und Ribery wurde der Kroate als Alternative für die Flügel geholt. Perisic füllt seine Rolle perfekt aus. © getty 20/25 Er ist immer zur Stelle, wenn Gnabry oder Coman verletzt sind oder eine Pause brauchen. Die Bayern denken über eine feste Verpflichtung von Perisic nach. Ein solider Rotationsspieler. Note: 2. © getty 21/25 Alvaro Odriozola (von Real Madrid - Leihgebühr: keine): Der spanische Rechtsverteidiger kam in Madrid kaum auf Spielminuten. In München sollte er in der Rückrunde eine Alternative für Kimmich und Pavard darstellen. © getty 22/25 Flick setzt aber lieber auf Altbewährtes und schenkte Odriozola kaum Einsatzminuten. Es reichte nur für zwei Startelf-Nominierungen in der Bundesliga und einen Kurzeinsatz im Pokal. Note: 5. © FC Bayern München 23/25 Tanguy Kouassi (von PSG - ablösefrei): Die ersten Transfers für die kommende Spielzeit hat Salihamidzic auch schon eingetütet. Der 18 Jahre alte französische Nationalspieler Kouassi ist einer davon. Er sammelte bereits Erfahrungen im Profi-Kader von PSG. © FC Bayern München 24/25 Alexander Nübel (vom FC Schalke 04 - ablösefrei): Schon länger bekannt ist auch der Wechsel von Nübel zu den Bayern. Ein U21-Nationaltorhüter für lau? Klingt erstmal gut. Doch Nübel muss sich nach den turbulenten letzten Wochen bei Schalke erst beweisen. © imago images / Simon 25/25 Leroy Sane (von Manchester City - kolportierte Ablösesumme: 49 Millionen Euro): Für diesen Preis ein absolutes Schnäppchen. Noch ist der Deal nicht von Vereinsseite bestätigt. Am Freitag soll jedoch alles klar sein. Ein Transfer mit Potenzial zum Coup.

Pep Guardiola wollte Leroy Sane halten: "Ich liebe ihn so sehr"

Der ehemalige FCB-Trainer Guardiola hielt große Stücke auf den Flügelspieler und wollte, dass Sane auch künftig im Etihad Stadium spielt. Pep glaubte sogar zwischenzeitlich, dass er den Ex-Schalker von einem Verbleib überzeugt hatte und jener einen neuen Vertrag unterzeichnet. Dass die Bayern offensiv um die Dienste von Sane baggerten und alle, vom damaligen Münchner Trainer Niko Kovac bis zum Bundestrainer Joachim Löw, offen über die Vorteile eines Wechsels an die Isar sprachen, verdrehten dem Pep-Liebling schließlich den Kopf.

"Wenn wir ein Angebot machen, dann weil wir ihn wollen. Er hat eine besondere Qualität, die schwer zu finden ist", sagte Guardiola nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Premier League: "Wir haben es vor der Verletzung und auch danach versucht, aber er hat das Angebot abgelehnt." Trotz der persönlichen Niederlage, seinen Schützling nicht umgestimmt zu haben, zeigte sich der City-Coach versöhnlich: "Er hat andere Wünsche und das verstehe ich. Wir wollen Spieler, die sich verpflichten und unsere Ziele erreichen wollen. Ich liebe ihn so sehr, er ist unglaublich. Ich habe nichts gegen ihn - er will nur ein weiteres Abenteuer."

Sane hatte sein Spiel unter Guardiola nach dem Wechsel von Schalke 04 auf ein neues Level gehoben. In Sachen Geschwindigkeit mit Ball, Zug zum Tor und in der Rückwärtsbewegung entwickelte sich der Angreifer unter dem Spanier nach anfänglichen Schwierigkeiten beinahe im Wochentakt weiter.

Sane-Wechsel: Nicht-Nominierung für WM-Kader der erste Auslöser

Doch erste Zweifel waren in Sane schon nach dem Saisonende 2017/18 aufgekommen, als er völlig überraschend aus dem Kader der Nationalmannschaft für die WM 2018 in Russland gestrichen wurde. Ein Schock für den damals 22-Jährigen. Das Turnier hätte seine herausragende Saison veredelt. Sane überzeugte mit seinen schnellen Dribblings sowie seiner Torgefahr auf ganzer Linie und hatte großen Anteil am Gewinn der Premier League und dem Ligapokal. Obendrein räumte er noch die Auszeichnung des besten Nachwuchsspielers der Saison ab. Dennoch war Sane nie unumstrittener Stammspieler unter Guardiola.

Löw ließ nach der WM insgeheim durchblicken, dass er Sane gerne wieder in der Bundesliga sehen wollen würde. "Wenn ein Spieler wie er in die Bundesliga zurückkehrt, ist das für alle doch sehr erfreulich. Er hat viele Besonderheiten, eine ganz andere Spielweise", sagte der Bundestrainer im Dezember vergangenen Jahres und schob schmeichelnd nach: "Er wäre eine Attraktion für die Bundesliga."

FC Bayern die richtige Adresse für Sanes DFB-Zukunft

Löws Aussagen waren ein zusätzlicher Anstoß für eine Rückkehr nach Deutschland. Insbesondere, weil die Europameisterschaft um ein Jahr verschoben wurde und die WM in Katar dann bereits in den Startlöchern steht, ist der Schritt an die Isar der perfekte Zeitpunkt für Sane und seine Chancen im DFB-Team. In München hat er die Möglichkeit, in einer Mannschaft zu glänzen, die die eigene Liga seit nunmehr acht Jahren in Folge nach Belieben dominiert und auch in der Champions League große Ziele hat. Außerdem trifft Sane auf Nationalmannschaftskollege Serge Gnabry, mit dem er die künftige Flügelzange sowohl im Verein als auch für Deutschland bilden könnte.

Die letztliche Entscheidung, Manchester den Rücken zu kehren, fiel vermutlich, als sich Sane dazu entschied, seine schwere Knieverletzung Bayern Münchens Chefarzt Dr. Müller-Wohlfahrt und nicht Guardiolas bevorzugten Chirurgen Dr. Ramon Cugat anzuvertrauen.

Auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß "freut sich sehr" über den anstehenden Wechsel und kann es kaum abwarten, Sane im FCB-Trikot in der Allianz Arena spielen zu sehen. "Dieser Transfer wird die Attraktivität dieser Mannschaft nochmal verstärken. Das haben die Verantwortlichen gut gemacht", sagte er im Interview mit Sport 1.

Am Ende ist es also ein Deal, mit dem alle Parteien leben können. Die Bayern haben ihren Wunschtransfer, dem sie eine Karriere als Weltstar zutrauen - wenn auch mit einer fürstlichen Entlohnung von 22 Millionen Euro im Jahr. Und City generiert für einen bereits designierten Abgang noch Ablöse, die die Skyblues im Ringen mit dem Financial Fair Play in jedem Fall gebrauchen können.