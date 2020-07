Jürgen Klinsmann entschuldigt sich für Abgang bei Hertha BSC: "Es tut mir sehr leid"

Jürgen Klinsmann hat bezüglich seines viel kritisierten Abgangs von Hertha BSC als Trainer Fehler eingeräumt. "Es tut mir sehr leid, wie mein Weggang von Hertha BSC zustande kam, nachdem wir sechs Punkte zwischen uns und den Relegationsplatz gelegt hatten", sagte der 55-Jährige in einem Interview mit der dpa.

Klinsmann war im Sommer als Vertrauter von Investor Lars Windhorst zunächst als Aufsichtsratsmitglied zum Hauptstadtklub gestoßen und hatte im November als Trainer für den glücklosen Ante Covic übernommen. Bereits im Februar folgte sein Rücktritt, den Klinsmann im Alleingang und ohne vorherigen Absprache via Facebook verkündete.

Später gelangte ein Tagebuch-artiges Dokument von Klinsmann über die Bild-Zeitung an die Öffentlichkeit, in dem der Weltmeister von 1990 Missstände bei der Hertha aufzählte. Einerseits kritisierte er dort in aller Ausführlichkeit besonders das Verhalten von Manager Michael Preetz und stellte dessen Professionalität in Frage. Andererseits gab er Bewertungen für einzelne Spieler ab, die skizzieren sollten, ob Spieler noch einen Mehrwert auf dem Transfermarkt oder für den Klub darstellten.

Hertha BSC: So irrwitzig bewertete Jürgen Klinsmann jeden einzelnen Hertha-Spieler © imago images / Matthias Koch 1/30 Mit ein paar Monaten Abstand hat sich Jürgen Klinsmann für seinen Abgang bei Hertha BSC entschuldigt. Auch die Veröffentlichung seiner Tagebuch-artigen Kritiken bedauerte er. Dort hatte er unter anderem aberwitzige Spielerbewertungen abgegeben. © imago images 2/30 Unter dem Titel "Zusammenfassung: Zehn Wochen Hertha BSC" ließ Jürgen Klinsmann seine Zeit als Hertha-Trainer in einer Art Tagebuch dokumentieren, das der Sport Bild vorliegt. Unter anderem bewertete Klinsi darin jeden einzelnen Spieler - auch Kalou. © getty 3/30 TORHÜTER: "Rune Jarstein, 36, noch ein Jahr ok zu spielen, aber erzeugt keinen Mehrwert mehr." © getty 4/30 "Thomas Kraft, 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Vertrag auslaufen lassen." © getty 5/30 "Dennis Smarsch, 3. Torwart, keine Perspektive für die 1. Liga, erzeugt keinen Mehrwert. Ausleihen!" © imago images 6/30 "Gesamte Torhüter-Situation: Nicht Bundesliga-Standard." © getty 7/30 VERTEIDIGER: "Peter Pekarik, 33, toller Teamspieler, aber kein Mehrwert für die Zukunft." © getty 8/30 "Karim Rekik, 26, guter Innenverteidiger, aber nicht leidensfähig, Marktwert 12 Mio." © getty 9/30 "Niklas Stark, 24, guter Innenverteidiger, aber oft verletzt, Marktwert 20 Mio." © getty 10/30 "Dedryck Boyata, 29, TopMann, Marktwert steigend deutlich über 10 Mio." © getty 11/30 "Jordan Torunarigha, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 12/30 "Maxi Mittelstädt, 22, TopTalent, großer Mehrwert möglich mit über 20 Mio." © getty 13/30 "Marvin Plattenhardt, 28, nicht leidensfähig, dennoch Mehrwert machbar von über 15 Mio." © getty 14/30 "Lukas Klünter, 23, technisch zu schwach, aber Mehrwert machbar zu generieren." © getty 15/30 MITTELFELD: "Arne Maier, 21, oft verletzt, aber Mega-Talent, kann aber über mindestens 20 Mio einbringen in 2 bis 3 Jahren, aber nur, wenn es ein leistungsförderndes Umfeld bei Hertha gibt." © getty 16/30 "Santiago Ascacibar, 22, Mega-Talent, argentinischer Nationalspieler, gekauft für 12 Mio, weit höherer Mehrwert machbar innerhalb kürzester Zeit." © getty 17/30 "Marko Grujic, 23, Leihspieler von Liverpool, kein Mehrwert, da er sich weder für Hertha noch für Liverpool zugehörig fühlt." © getty 18/30 "Vladimir Darida, 29, super Teamspieler, Marktwert 5,5 Mio, aber kaum Aussicht auf Mehrwert." © getty 19/30 "Per Skjelbred, 32, super Teamspieler, zu alt um Mehrwert zu generieren." © getty 20/30 "Javairo Dilrosun, 21, großes Talent, lernwillig, kann über 20 Mio eines Tages einbringen." © getty 21/30 "Salomon Kalou, 35, zu alt und satt, kein Mehrwert." © getty 22/30 "Dodi Lukebakio, 22, großes Talent aber nicht leidensfähig, gekauft für 20 Mio, aber eher unter der Rubrik Fehleinkauf von Preetz." © getty 23/30 "Marius Wolf, 24, Leihspieler von Dortmund, Super Einstellung, sollte man kaufen, und dann Mehrwert erzeugen." © getty 24/30 "Mathew Leckie, 29, stets verletzt und satt, kein Mehrwert." © getty 25/30 "Alexander Esswein, 29, nicht gut genug, kein Mehrwert." © getty 26/30 "Ab Sommer 2020: Lucas Tousart von Olympique Lyon, 23, Französischer Nationalspieler und große Mehrwertsteigerung möglich." © getty 27/30 STÜRMER: "Vedad Ibisevic, 35, super Typ, leider zu alt, kein Mehrwert." © getty 28/30 "Pascal Köpke, 24, großes Talent, kann Mehrwert erzeugen." © getty 29/30 "Matheus Cunha, 20, MegaTalent, für 15 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert." © getty 30/30 "Krzysztof Piatek, 24, Torjäger, für über 20 Mio gekauft und große Chance auf Mehrwert."

Klinsmann-Leaks über Hertha BSC: "Heute noch ein Rätsel

"In der Umsetzung meines Weggangs habe ich sicherlich Fehler gemacht und dafür möchte ich mich nochmals entschuldigen", sagte Klinsmann nun mit knapp fünf Monaten Abstand. Dass anschließend eine Analyse, die er in seiner Eigenschaft als Berater des Investors für den internen Gebrauch erstellt habe, an die Öffentlichkeit gekommen sei, habe "allen Beteiligten geschadet". Klinsmann sei es "heute noch ein Rätsel, wie das an die Medien kam. Aber das ist Vergangenheit".

Besonders freute sich Klinsmann nun über den geschafften Klassenerhalt der Hertha. Das sei "das Allerwichtigste". Unter Bruno Labbadia, der den Hauptstadtklub bereits kurz nach seiner Amtsübernahme zügig in sicheres Tabellen-Fahrwasser führte und spielerisch weiterentwickelte.