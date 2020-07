BVB-Spielplan: Termine, Testspiele und Trainingsstart von Borussia Dortmund

Die Saison 2019/20 ist für Borussia Dortmund bereits beendet. Doch wann legt der BVB wieder los und startet mit den Vorbereitungen für die nächste Spielzeit? SPOX gibt einen Überblick über den Sommerfahrplan der Schwarz-Gelben.

Der BVB hat die vergangene Saison ohne Titel abgeschlossen. In der Bundesliga landete Borussia Dortmund nach einer kleinen Durststrecke in der Rückrunde auf dem zweiten Platz, in der Champions League scheiterte Schwarz-Gelb vor der Corona-Zwangspause im Achtelfinale an Paris Saint-Germain. Im DFB-Pokal schied das Team von Trainer Lucien Favre im Achtelfinale gegen Werder Bremen aus. Zur neuen Saison soll mit einem neu aufgestellten Kader wieder der Erfolg zurückkehren und die Vitrine mit Pokalen gefüllt werden.

BVB-Spielplan: Trainingsstart und Termine

Nach der 0:4-Niederlage am letzten Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison haben die Spieler von Borussia Dortmund erst einmal Urlaub. Trainingsauftakt in die neue Spielzeit ist am 30. Juli, im August geht es wie schon in den vergangenen Jahren ins Trainingslager nach Bad Ragaz in die Schweiz. Öffentliche Trainingseinheiten bleiben allerdings aus.

"Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, werden die BVB-Profis an der Sportanlage und am Mannschaftshotel außerdem auf Selfies mit ihren Fans verzichten und auch keine Autogramme geben", schrieb der BVB in einer offiziellen Pressemitteilung. Eine weitere Auslandsreise ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht geplant.

Erst im September stehen die ersten Pflichtspiele an. In der ersten Pokalrunde, die am 26. Juli ausgelost wurde, gastiert der BVB beim MSV Duisburg. Die erste Entscheidung im DFB-Pokal wird zwischen dem 11. und 14. September ausgetragen. Am 30. September trifft die Borussia im Supercup auf den FC Bayern München. Die Bundesliga hat noch keine Spielpläne festgelegt, am 7. August soll sich das ändern.

Datum Programm Ort 30. Juli Trainingsauftakt BVB-Trainingszentrum 10.-17. August Trainingslager Schweiz, Bad Ragaz 11.-14. September 1. Runde DFB-Pokal MSV Duisburg 18.-20. September 1. Bundesliga-Spieltag unbekannt 30. September Supercup Bayern München

BVB-Sommerfahrplan: Testspiele

Es ist davon auszugehen, dass der BVB wie bereits in den vergangenen Jahren einige Testspiele absolvieren wird. Allerdings stehen zu diesem Zeitpunkt weder Gegner noch Termine fest. In Bad Ragaz war es zuvor immer der Fall, dass Borussia Dortmund sich mit Trainingsspielen auf die neue Saison vorbereitet hat.

BVB: Transfers und Neuverpflichtungen für 2020/21

Thomas Meunier von Paris Saint-Germain ist sicherlich der bekanntere Name von den bisherigen beiden Transfers, die der BVB getätigt hat. Der belgische Rechtsverteidiger kommt ablösefrei aus der französischen Hauptstadt. Mit Jude Bellingham hat Dortmund ein Talent für die Offensive verpflichtet. Der 17-Jährige kam für 23 Millionen Euro von Birmingham City.

Zudem hat Dortmund Emre Can nach der Leihe von Juventus fest verpflichtet. Dazu kommen mehrere Leihspieler zurück. Die prominentesten Abgänge sind Mario Götze, der den Klub ablösefrei verlassen hat, und Andre Schürrle, dessen Vertrag aufgelöst wurde und der wenig später seine Karriere beendete. Auch Achraf Hakimi hat sich verabschiedet und wechselt nach seinem Leihende von Real Madrid zu Inter Mailand.

Diese BVB-Zugänge stehen bereits fest:

Name Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Jude Bellingham Birmingham City 23 Millionen Euro Thomas Meunier PSG ablösefrei Emre Can Juventus 25 Millionen Euro Felix Passlack Borussia Mönchengladbach 25,5 Millionen Euro Marius Wolf Hertha BSC (Leih-Ende) Sergio Gomez SD Huesca (Leih-Ende) Dzenis Burnic Dynamo Dresden (Leih-Ende) Immanuel Pherai BVB U19

