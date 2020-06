Werder Bremen - Jubelfeier vor dem Weserstadion: Kohfeldt bitte Fans, zu Hause zu bleiben

Nach Werder Bremens 6:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln und dem Erreichen des Relegationsplatzes haben sich mehrere Hundert Fans der Grün-Weißen vor dem Weserstadion zu einer spontanen Feier versammelt.

Die Polizei forderte die Anhänger mehrfach auf, die Abstandsregeln angesichts der Corona-Pandemie einzuhalten.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt richtete sich nach dem Erfolg an die Fans. "Egal, wer es am Ende wird in der Relegation, bitte bleibt zu Hause. Wir sind immer noch in einer Pandemie."

Per Twitter bat Werder zudem seine Fans, größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hatte vor dem Restart der Bundesliga angekündigt, die Einhaltung der Coronaregeln genau zu beobachten.