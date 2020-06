Spendenaktion "We Kick Corona" knackt Marke von fünf Millionen Euro

Die Spendenaktion "We Kick Corona" der beiden Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich hat die Marke von fünf Millionen Euro geknackt. Rund 4000 Spender haben sich demnach inzwischen an der Aktion beteiligt haben, darunter befinden sich zahlreiche Prominente nicht nur aus dem Sport. Mehr als 400 sozialen und karitativen Organisationen wurde in der Coronakrise bereits geholfen.

"Dass so viele Mitspieler, Freunde, Trainer und Kleinspender sich unserer Aktion angeschlossen haben, dafür sind wir mit dem gesamten Team sehr dankbar und möchten uns bei jedem Einzelnen sehr herzlich bedanken", sagte Goretzka.

Sein Bayern-Teamkollege Kimmich ergänzte: "Corona wird unseren Alltag noch lange beeinträchtigen. Das spüren wir alle jeden Tag. Deshalb ist es nach wie vor sehr wichtig, direkte Hilfe dort zu leisten, wo ein akuter Bedarf ist."

FC Bayern München: Diese Spieler des FCB hatten in FIFA 06 die höchste Gesamtstärke © imago images 1/24 In der Saison 2005/06 standen einige spätere Bayern-Stars am Anfang einer großen Karriere. Deshalb waren es die Routiniers, die bei FIFA 06 die höchste Gesamtstärke aufwiesen. Auch weit vorne: Ein Mega-Talent, dessen Karriere viel zu früh endete. © imago images 2/24 Platz 23: ANDREAS OTTL (damaliges Alter: 20, beim FC Bayern von 2005 bis 2011) - Gesamtstärke: 62. © imago images 3/24 Platz 22: ALI KARIMI (26, 2005 bis 2007) - Gesamtstärke 71. © imago images 4/24 Platz 20: MICHAEL RENSING (21, 2003 bis 2010) - Gesamtstärke 73. © imago images 5/24 Platz 20: MARTIN DEMICHELIS (24, 2003 bis 2011) - Gesamtstärke 73. © imago images 6/24 Platz 18: JENS JEREMIES (31, 1998 bis 2006) - Gesamtstärke 74. © imago images 7/24 Platz 18: ANDREAS GÖRLITZ (23, 2004 bis 2007 und 2009 bis 2010) - Gesamtstärke 74. © imago images 8/24 Platz 16: BASTIAN SCHWEINSTEIGER (21, 2002 bis 2015) - Gesamtstärke 76. © imago images 9/24 Platz 16: PAOLO GUERRERO (21, 2004 bis 2006) - Gesamtstärke 76. © imago images 10/24 Platz 15: HASAN SALIHAMIDZIC (28, 1998 bis 2007) - Gesamtstärke 80. © imago images 11/24 Platz 14: OWEN HARGREAVES (24, 2000 bis 2007) - Gesamtstärke 81. © imago images 12/24 Platz 13: BIXENTE LIZARAZU (35, 1997 bis 2004 und 2005 bis 2006) - Gesamtstärke 82. © imago images 13/24 Platz 11: MEHMET SCHOLL (34, 1992 bis 2007) - Gesamtstärke 84. © imago images 14/24 Platz 11: ROQUE SANTA CRUZ (23, 1999 bis 2007) - Gesamtstärke 84. © imago images 15/24 Platz 9: CLAUDIO PIZARRO (26, 2001 bis 2007 und 2012 bis 2015) - Gesamtstärke 85. © imago images 16/24 Platz 9: PHILIPP LAHM (21, 2002 bis 2003 und 2005 bis 2007) - Gesamtstärke 85. © imago images 17/24 Platz 8: MICHAEL BALLACK (28, 2002 bis 2006) - Gesamtstärke 86. © imago images 18/24 Platz 6: WILLY SAGNOL (28, 2000 bis 2009) - Gesamtstärke 87. © imago images 19/24 Platz 6: VALERIEN ISMAEL (31, 2005 bis 2008) - Gesamtstärke 87. © imago images 20/24 Platz 5: SEBASTIAN DEISLER (25, 2002 bis 2007) - Gesamtstärke 89. © imago images 21/24 Platz 4: LUCIO (27, 2004 bis 2009) - Gesamtstärke 90. © imago images 22/24 Platz 2: ROY MAKKAY (30, 2003 bis 2007) - Gesamtstärke 92. © imago images 23/24 Platz 2: ZE ROBERTO (31, 2002 bis 2006 und 2007 bis 2009) - Gesamtstärke 92. © imago images 24/24 Platz 1: OLIVER KAHN (36, 1994 bis 2008) - Gesamtstärke 93.

Kimmich und Goretzka hatten die Aktion Mitte März ins Leben gerufen und sich selbst direkt mit einer Million Euro beteiligt. Hilfsbedürftige Organisationen können sich dabei proaktiv für finanzielle Unterstützung bewerben.