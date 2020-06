Bruno Labbadia: "Hertha stand nah am Abgrund"

Nach der Rettung will Trainer Bruno Labbadia mit Hertha BSC in der neuen Saison oben angreifen, hat aber großen Respekt vor der Aufgabe. "Mit dem Mund ist noch niemand nach Europa gekommen", sagte der 54-Jährige dem Fachmagazin kicker. Ins internationale Geschäft wollten schließlich "zehn andere Klubs auch".

Da Investor Lars Windhorst zuletzt angekündigt hatte, weitere 150 Millionen Euro in den Klub zu stecken, haben die Berliner mit Blick auf den Transfermarkt gute Perspektiven. Labbadia möchte dennoch mit Augenmaß agieren: "Wir müssen jetzt sehr klug vorgehen und genau schauen, wer zu den Spielern, die schon hier sind, passt", sagte der erfahrene Coach: "Wir versuchen, unsere Möglichkeiten auszunutzen, aber es ist nicht so, dass wir fünf, sechs Topspieler holen können."

Sein Einstieg beim Klub sei wegen der Coronakrise "eine riesige Herausforderung" gewesen. "Du bist neu hier und darfst vier Wochen kein Mannschaftstraining machen", so Labbadia. Die Aufgabe bei Hertha BSC nennt er "den eigenartigsten und außergewöhnlichsten Job" seiner Trainerkarriere, "wegen der Herangehensweise und den Bedingungen".

Bruno Labbadia: So könnte seine fiktive Top 11 aussehen © imago images 1/16 Bruno Labbadia bekleidet seit der Corona-Zwangspause den Trainerposten bei Hertha BSC. Zuvor war er bereits bei einigen anderen Bundesliga-Klubs als Coach aktiv. Wie könnte seine fiktive Top 11 aussehen? © imago images 2/16 Labbadia trainierte vor Berlin unter anderem Bayer Leverkusen (2008/09), den HSV (2009/10 und 2014/15 – 2016/17), den VfB Stuttgart (2010/11 – 2013/14) und zuletzt Wolfsburg (2017/18 – 2018/19). © imago images 3/16 TOR: Rene Adler (Bayer Leverkusen in der Saison 2008/09) – Der Keeper zeigte konstant gute Leistungen für die Werkself und wäre damals beinahe als Nummer eins zur WM 2010 gefahren. Eine Rippenverletzung verhinderte dies allerdings. © imago images 4/16 ABWEHR: Jerome Boateng (Hamburger SV in der Saison 2009/10) – War absolut gesetzt, als der HSV zum zweiten Mal in Folge das UEFA-Pokal-Halbfinale erreichte. Anschließend wechselte er zu Manchester City, um später in München zu landen. © imago images 5/16 Serdar Tasci (VfB Stuttgart ab der Saison 2010/11) – Kam aus der VfB-Jugend und wurde später unter Labbadia nicht nur Abwehrchef, sondern auch Kapitän der Schwaben. 2013 zog es ihn zu Spartak Moskau nach Russland. © imago images 6/16 Antonio Rüdiger (VfB Stuttgart ab der Saison 2011/12) – Debütierte 2012 unter Labbadia in der Bundesliga. Nachdem er nur sporadisch zum Einsatz kam, wechselte er zur AS Roma, ehe er zum FC Chelsea wechselte. Dort ist er noch heute. © imago images 7/16 Marcell Jansen (Hamburger SV in der Saison 2009/10) – War eine feste Größe in der Defensive der Rothosen. 2015 beendete er seine Karriere beim HSV, ehe er 2019 Präsident wurde. Seit 2020 ist er auch Aufsichtsratsvorsitzender. © imago images 8/16 MITTELFELD: Arturo Vidal (Bayer Leverkusen in der Saison 2008/09) – Bei der Werkself ging der Stern des Chilenen unter Labbadia (31 Einsätze) auf. Es folgten Stationen bei Juve, Bayern München und Barca. Für die Katalanen spielt er noch heute. © imago images 9/16 Ze Roberto (Hamburger SV in der Saison 2009/10) – Trotz seines damaligen Alters (35) überzeugte er in den ersten zwölf Spielen mit jeweils fünf Toren und Assists, ehe er sich verletzte. 2011 wechselte der Ballkünstler nach Katar. © imago images 10/16 Toni Kroos (Bayer Leverkusen in der Saison 2008/09) – Kam im Januar 2009 für anderthalb Jahre per Leihe zu Bayer. Unter Labbadia machte er zehn Bundesligaspiele, ehe ihn Jupp Heynckes auf die nächste Stufe hievte. Heute Titelsammler bei Real. © imago images 11/16 ANGRIFF: Ruud van Nistelrooy (Hamburger SV in der Saison 2009/10) – Labbadia hatte rund drei Monate das Vergnügen, mit dem Ex-Real-Stürmer zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit schoss der Niederländer drei Bundesligatore. © imago images 12/16 Wout Weghorst (VfL Wolfsburg in der Saison 2018/19) – Kam aus Alkmaar und schoss die Wölfe mit 17 Buden und sieben Assists auf den sechsten Tabellenplatz. Auch ohne Labbadia läuft es für ihn – derzeit bei elf Toren. © imago images 13/16 Stefan Kießling (Bayer Leverkusen in der Saison 2008/09) – Die Vereinslegende traf in dieser Spielzeit zwölfmal und bereitete neun weitere Tore vor. Wurde 2012/13 auch Torschützenkönig. Die Profikarriere beendete er 2018. © imago images 14/16 HONORABLE MENTIONS: Jonathan Tah (Hamburger SV ab der Saison 2014/15) – Wurde in dieser Saison nach Düsseldorf ausgeliehen, wo er in der 2. Liga Stammspieler wurde. Anschließend folgte der Wechsel nach Leverkusen. © imago images 15/16 Rafael van der Vaart (Hamburger SV ab der Saison 2014/15) – Da Labbadia erst zu Saisonende kam, machte er nur wenige Spiele unter dem Coach. Sein Legendenstatus beim HSV macht ihn trotzdem erwähnenswert. © imago images 16/16 Vedad Ibisevic (VfB Stuttgart ab der Saison 2011/12) – Erzielte in der Bundesliga insgesamt 125 Tore. Spielte bereits in Stuttgart knapp drei Jahre unter Labbadia, jetzt arbeiten die beiden in Berlin erneut gemeinsam.

Labbadia: Froh, dass wir da durch gekommen sind"

Labbadia habe "von der ersten Sekunde an versucht, die Mannschaft in unserem Spiel mitzunehmen". Sein Vorteil: "Ich glaube, dass ich von außen vielleicht sogar die Situation oft besser einschätzen kann als die Vereine selber. Die entscheidende Frage war: Was ist in der Mannschaft los - nach den Trainerwechseln, durch Corona? Ich habe schnell gespürt, wo wir ansetzen mussten."

Beim Labbadias Start siegte Berlin in Hoffenheim, "dadurch haben wir Überzeugung gewonnen", denn: Hertha stand nah am Abgrund - wie nah, sahen viele nicht. Wenn da nur ein bisschen was schiefläuft, rutscht du schnell runter. Ich wusste in jeder Sekunde, an welch dünnem Faden das Ganze hing - und bin sehr froh, dass wir da so gut durchgekommen sind."