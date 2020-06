Bundesliga: DFB-Kontrollausschuss wird Protestaktionen "eingehend prüfen"

Die Proteste in der Bundesliga gegen Rassismus und Polizeigewalt werden zeitnah vom Kontrollausschuss des DFB geprüft. "Im Laufe der nächsten Tage", kündigte der Kontrollausschuss-Vorsitzende Anton Nachreiner an, werde man sich "diesen Vorkommnissen annehmen und die Sachverhalte entsprechend prüfen."

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt in den USA hatten Weston McKennie (Schalke 04) sowie Jadon Sancho und Achraf Hakimi (beide Borussia Dortmund) mit Botschaften gegen Rassismus am Arm und auf dem T-Shirt ("Justice for George") reagiert. Zudem demonstrierte Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) mit einem Kniefall seine Solidarität.

"Wenn man sich öffentlich gegen Rassismus stellt, dann ist das schwer in Ordnung", lobte Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose die Aktion von Thuram. Unterstützung gab es auch von Bayerns Vorstandsmitglied Oliver Kahn: "Ich würde mir wünschen, dass die Spieler häufiger solche Verantwortung übernehmen. Denn wir alle wissen, was für eine Wirkung sie haben", sagte er bei Sky 90.

Noch deutlicher wurde Oliver Ruhnert, Geschäftsführer von Union Berlin: "Wenn der Kontrollausschuss dagegen ermittelt, dann muss man sich fragen, ob wir noch die gleichen Werte haben. Es geht um ein globales Thema: Dem Nein zu Rassismus."

© imago images

DFL-Statuten: "Politische Mitteilungen keinesfalls erlaubt"

Auch wenn die Aktionen für viele ein richtiges Signal waren, sind solche Äußerungen laut Regelwerk verboten. In den vom zuständigen International Football Association Board (IFAB) verabschiedeten und vom DFB übernommenen Regeln zur Saison 2019/20 heißt es bei Regel 4 ("Ausrüstung der Spieler") auf Seite 27 unter dem Punkt "Slogans, Botschaften, Bilder und Werbung":

"Die Ausrüstung darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bilder aufweisen. Spieler dürfen keine Unterwäsche mit politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Botschaften oder Bildern oder Werbeaufschriften mit Ausnahme des Herstellerlogos zur Schau stellen."

"In jedem Fall unzulässig" seien "Slogans, Botschaften oder Bilder mit Bezug auf jegliche lebende oder verstorbene Person", sie würden bei einem Verstoß "durch den Wettbewerbsorganisator, den nationalen Fußballverband oder die FIFA sanktioniert".

Zudem heißt es in den Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Anhang "Spielkleidungsrichtlinie" unter Paragraph 36: "Politische und/oder andere Mitteilungen auf den Ausrüstungsgegenständen sind keinesfalls erlaubt."