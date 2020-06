Bayern Münchens Trainer Hansi Flick Dauerkartenbesitzer bei Eintracht Frankfurt

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat verraten, dass er eine besondere Bindung zu Pokal-Halbfinalgegner Eintracht Frankfurt (Mi., 20.45 Uhr im Liveticker) hat.

Demnach gebe es in seiner Familie einen "Eintracht-Frankfurt-Fan". Flick sei deshalb auch noch Mitbesitzer von drei Jahreskarten von Eintracht Frankfurt.

An das verlorene DFB-Pokalfinale 2018 hat der FCB-Coach zudem "keine" bleibenden Erinnerungen. Er wisse nicht mal mehr, behauptete er am Dienstag, ob er beim letzten Spiel von Jupp Heynckes als Trainer der Münchner im Stadion gewesen sei. "Das ist Vergangenheit, das ist nicht so mein Ding."