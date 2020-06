Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einigen sehr überzeugenden Auftritten mussten sowohl Werder Bremen als auch der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag eine bittere Niederlage hinnehmen. Heute wollen beide Teams im Kampf um den Abstieg beziehungsweise um Europa wieder Boden gut machen. SPOX zeigt euch, wo das Spiel übertragen wird.

Wann und wo spielt Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg?

Bremen empfängt Wolfsburg am heutigen Sonntag, 07. Juni, zum Mittagsspiel um 13.30 Uhr im heimischen wohninvest Weserstadion. Die 42.358 bleiben wie in den letzten Wochen aber leer.

Werder Bremen - VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream sehen

Wie alle Sonntagsspiele um 13.30 wird auch dieses Spiel im Livestream von DAZN übertragen. Die Übertragung dazu beginnt ab 13.15 Uhr. Wahlweise könnt ihr dabei auch die Extra-Option mit Fanatmosphäre schauen. Folgendes Personal ist dabei für euch vor Ort:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Sebastian Kneißl

Neben den Spielen Sonntagmittags zeigt DAZN außerdem sämtliche Partien am Freitag- und Montagabend sowie mittwochs um 18.30 Uhr. Dazu kommt die Übertragung der bald wieder startenden Primera Division und der Serie A.

Daneben gibt es viele weitere Übertragungen hochklassiger Sportevents, auch in Corona-Zeiten.

Pro Monat kostet DAZN 11,99 Euro.

Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg heute live im Liveticker

Zudem könnt ihr das Spiel auch im Liveticker bei SPOX verfolgen. Hier erfahrt ihr in Echtzeit alle Tore, Karten und Chancen der Partie.

Werder Bremen: 2. Halbzeit gegen Frankfurt ausblenden

Auch wenn Werder zuletzt deutlich gegen Eintracht Frankfurt verlor. Sieht Trainer Florina Kohfeldt seine Mannschaft auf einem guten Weg. Eine schlechte Halbzeit dürfe nicht über die Wochen zuvor hinwegtäuschen: "Wir hatten sieben Halbzeiten, die viel Hoffnung gemacht haben, vor allem gegen den Ball, in der zweiten Halbzeit gegen Frankfurt war das nicht so. Wir sind aber so stabil, dass wir gegen Wolfsburg an die Leistung der anderen Halbzeiten anknüpfen können."

Die aktuelle Spieltagsansetzung sieht er dabei nicht als Problem: "Die Englischen Wochen sind ein guter Rhythmus für uns, haben sie körperlich gut verkraftet. Das ist kein Problemfeld, sondern unsere Aufgabe. Und es gibt auch weitaus Schlimmeres, als alle drei, vier Tage Bundesliga zu spielen."

VfL Wolfsburg: Glasner erwartet umkämpftes Spiel

Trotz der aktuellen Tabellensituation von Werder will Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner den heutigen Gegner nicht unterschätzen: "Ich erwarte ein umkämpftes Spiel. Bremen wird uns nichts schenken. Darauf müssen und werden wir vorbereitet sein."

Dennoch ist er durchaus optimistisch den Sieg heute einzufahren: "Wir müssen einen guten Geist auf den Platz bringen und eine gute Mannschaftsleistung zeigen. Dann können wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen."

Werder Bremen - VfL Wolfsburg heute live: Die letzten Duelle

Insgesamt kam es bereits zu 51 Duellen zwischen den beiden Klubs aus dem Norden, mit der besseren Bilanz für Werder. Die Bremer konnten 25 Spiele gewinnen, Wolfsburg hingegen 17. In neun Partien gab es dagegen keinen Sieger.