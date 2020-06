Bundesliga: Werder Bremen gegen Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Entscheidendes Spiel im Weserstadion: Die Bayern wären mit einem Sieg zum 30. Mal Deutscher Meister, Werder braucht nach wie vor jeden Punkt im Abstiegskampf. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat und sieh die Highlights aller Spiele der Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Werder Bremen - FC Bayern München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Gespielt wird im Bremer Weserstadion, das nach wie vor leer bleiben wird. Anstoß der Partie am heutigen Dienstag, den 16. Juni, ist um 20.30 Uhr.

Werder - FC Bayern: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Nord-Süd-Gipfel wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß, also um 20 Uhr, beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport Bundesliga 3. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann. Das Spiel ist außerdem auch in der Sky-Konferenz zu sehen.

Sky bietet zudem auch einen Livestream des Spiels via Sky Go an. Solltet Ihr kein Kunde des Pay-TV-Anbieters sein, könnt Ihr Euch via Sky Ticket einen Tagespass kaufen, um das Spiel so zu sehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind zudem die Highlights des Spiels beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Neben den Highlights und allen Freitagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch LaLiga, die Serie A, Ligue 1, sowie die Champions League und Europa League. Ein Monatsabo kostet 11,99 Euro, für ein Jahresabo werden 119,99 Euro fällig. Der erste Monat auf DAZN ist dabei kostenlos.

Bundesliga: Bremen - Bayern im SPOX-Liveticker

SPOX bietet zu jedem Spiel der Bundesliga einen Liveticker an. Hier kommt ihr zum Einzelticker der Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern München. Das Spiel könnt ihr auch im Konferenzticker verfolgen, um auch bei allen anderen Dienstagsspielen auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Werder - Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Florian Kohfeldt und Hansi Flick ihre Mannschaften in die Partie schicken:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Mit drei Punkten würde sich der FC Bayern zum achten Mal in Folge die Schale sichern. Sollte den Bremern die Überraschung gelingen, winkt ein Sprung auf den Relegationsplatz.