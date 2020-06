Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen den FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Am 32. Spieltag der Bundesliga steht heute das Nord-Süd-Duell zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München an. Während Werder um den Klassenerhalt kämpft, können sich die Münchner mit einem Dreier die Meisterschaft sichern. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

Willst du bei 40 Spielen der Bundesliga sowie sämtlichen Relegationspartien live dabei sein? Dann hole Dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Werder Bremen gegen Bayern München: Datum, Uhrzeit, Ort

Die Bundesligapartie am 32. Spieltag zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München wird am heutigen Dienstag um 20.30 Uhr angepfiffen.

Spielstätte ist das Wohninvest Westerstation in Bremen, das wie alle anderen Stadien in Deutschland momentan leer bleiben muss. Die Schiedsrichteransetzung wird erst im Laufe des Tages bekanntgegeben.

Wer zeigt / überträgt Bremen gegen Bayern heute live im TV und Livestream?

Alle Dienstags-Spiele des 32. Spieltags in der Bundesliga sind live und exklusiv bei Sky und somit auch nicht im Free-TV zu sehen. Sky bietet neben der Übertragung im TV auch einen Livestream via Sky Go an.

Abonnenten haben die Wahl zwischen dem Einzelspiel Bremen vs. Bayern sowie der Konferenz. Das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 HD kommentiert Kai Dittmann, in der Konferenz informiert Euch Frank Buschmann auf Sky Sport Bundesliga 1 HD aus Bremen über die Partie.

Ohne Sky-Abo könnt Ihr alternativ bei SPOX auf dem Laufenden bleiben. Dort stehen Euch zahlreiche Liveticker zur Verfügung, unter anderem zum Einzelspiel Bremen gegen Bayern oder auch zur Konferenz am Dienstagabend.

DAZN versorgt Euch bereits 40 Minuten nach Spielende mit den Highlights zu sämtlichen Partien der Bundesliga. Außerdem werden 40 Partien live übertragen, beispielweise die morgige Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Schalke 04. Das Angebot des Streamingdienstes könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen.

© imago images

Werder Bremen gegen FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Nach dem 5:1-Sieg in Paderborn könnte Werder-Coach Kohfeldt auf die identische Startformation setzen. Beim FC Bayern kehren die zuletzt gesperrten Müller und Lewandowski in die erste Elf zurück.

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Eggestein, Vogt, Klaasen - Sargent, Osako, Rashica FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Bundesliga: Die Partien des 32. Spieltags im Überblick

Bayern-Verfolger Borussia Dortmund trifft am Mittwoch auf Mainz 05. Mit der Partie Leipzig gegen Düsseldorf heiß es in einer weiteren Partie: Spitzenmannschaft gegen Abstiegskandidat!

Termin Heim Auswärts 16. Juni, 18.30 Uhr Mönchengladbach VfL Wolfsburg 16. Juni, 20.30 Uhr Werder Bremen Bayern München 16. Juni, 20.30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 16. Juni, 20.30 Uhr Union Berlin SC Paderborn 07 17. Juni, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt Schalke 04 17. Juni, 20.30 Uhr Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 17. Juni, 20.30 Uhr RB Leipzig Fortuna Düsseldorf 17. Juni, 20.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln 17. Juni, 20.30 Uhr FC Augsburg 1899 Hoffenheim

FC Bayern München: Die Spieler mit den meisten Toren pro Spiel © imago images 1/22 Beim FC Bayern gehören alle Tor-Rekorde Gerd Müller. Seine 515 Treffer werden wohl immer unerreicht bleiben. Aber Robert Lewandowski schickt sich an, zumindest einen Allzeit-Rekord zu knacken. Das Ranking der Spieler mit den meisten Toren pro Spiel. © imago images 2/22 PLATZ 20: CARSTEN JANCKER - 79 Tore in 225 Spielen | 0,35 Tore pro Spiel. © imago images 3/22 PLATZ 20: MIROSLAV KLOSE - 53 Tore in 150 Spielen | 0,35 Tore pro Spiel. © imago images 4/22 PLATZ 19: THOMAS MÜLLER - 196 Tore in 527 Spielen | 0,37 Tore pro Spiel. © imago images 5/22 PLATZ 17: BRUNO LABBADIA - 35 Tore in 92 Spielen | 0,38 Tore pro Spiel. © imago images 6/22 PLATZ 17: CLAUDIO PIZARRO - 125 Tore in 327 Spielen | 0,38 Tore pro Spiel. © imago images 7/22 PLATZ 16: MICHAEL BALLACK - 62 Tore in 157 Spielen | 0,39 Tore pro Spiel. © imago images 8/22 PLATZ 15: SERGE GNABRY - 32 Tore in 80 Spielen | 0,40 Tore pro Spiel. © imago images 9/22 PLATZ 13: ARJEN ROBBEN - 144 Tore in 309 Spielen | 0,47 Tore pro Spiel. © imago images 10/22 PLATZ 13: ROLAND WOHLFARTH - 155 Tore in 332 Spielen | 0,47 Tore pro Spiel. © imago images 11/22 PLATZ 12: DIETER HOENEß - 145 Tore in 302 Spielen | 0,48 Tore pro Spiel. © imago images 12/22 PLATZ 11: JÜRGEN WEGMANN - 38 Tore in 74 Spielen | 0,51 Tore pro Spiel. © imago images 13/22 PLATZ 10: KARL-HEINZ RUMMENIGGE - 217 Tore in 420 Spielen | 0,52 Tore pro Spiel. © imago images 14/22 PLATZ 9: GIOVANE ELBER - 140 Tore in 266 Spielen | 0,53 Tore pro Spiel. © imago images 15/22 PLATZ 7: MARIO MANDZUKIC - 48 Tore in 88 Spielen | 0,55 Tore pro Spiel. © imago images 16/22 PLATZ 7: RAINER OHLHAUSER - 159 Tore in 288 Spielen | 0,55 Tore pro Spiel. © imago images 17/22 PLATZ 6: ROY MAKAAY - 103 Tore in 183 Spielen | 0,56 Tore pro Spiel. © imago images 18/22 PLATZ 5: JÜRGEN KLINSMANN - 48 Tore in 84 Spielen | 0,57 Tore pro Spiel. © imago images 19/22 PLATZ 3: MARIO GOMEZ - 113 Tore in 174 Spielen | 0,65 Tore pro Spiel. © imago images 20/22 PLATZ 3: LUCA TONI - 58 Tore in 89 Spielen | 0,65 Tore pro Spiel. © imago images 21/22 PLATZ 2: ROBERT LEWANDOWSKI - 236 Tore in 281 Spielen | 0,84 Tore pro Spiel. © imago images 22/22 PLATZ 1: GERD MÜLLER - 515 Tore in 576 Spielen | 0,89 Tore pro Spiel.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

Werder trennt nur noch das schlechtere Torverhältnis vom Abstiegs-Relegationsplatz. Am 33. Spieltag steht das direkte Duell mit Mainz 05 an. Die 30. Meisterschaft des FC Bayern ist hingegen nur noch Formsache.