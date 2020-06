Wer zeigt / überträgt Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Nachdem die Rückrundenpartie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt zunächst wegen eines Europa-League-Spiels der Frankfurter verschoben wurde, mussten beide Teams durch die Corona-Pause lange auf das Nachholspiel warten. Heute findet es nun statt. Hier erfahrt ihr, wo ihr es sehen könnt.

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt: Wann und wo?

Das Nachholspiel des 24. Spieltags findet am heutigen Mittwoch, 3. Juni, um 20.30 Uhr statt. Gespielt wird im, nach wie vor leeren, Weserstadion.

Wer zeigt / überträgt Werder Bremen - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Im Fernsehen können Sky-Kunden die Partie auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 sehen, im Internet über den Livestream von Sky Go.

Falls ihr kein Sky-Kunde seid, könnt ihr euch einmalig das Sky Ticket holen und flexibel das Spiel oder die die ganzen Restsaison buchen. Die Übertragung beginnt auf allen Kanälen um 20.15 Uhr.

Werder Bremen: Kohfeldt erwartet physisches Spiel

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt erwartet einen starken Gegner der Körperlichkeit mit guten Einzelspielern verbindet: "Eintracht ist eine Mannschaft, die grundsätzlich sehr über die Physis kommt und versucht, viel über Wucht zu regeln. Doch man sollte nicht unterschätzen, dass sie sehr gute Fußballer haben."

Seine Mannschaft sieht er in dem Spiel besonders unter Druck: "Wir haben nur noch diese Chancen. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden mehr - wir müssen!"

Eintracht Frankfurt: Duell gegen besseres Werder

Eintracht-Coach Adi Hütter sieht beim heutigen Gegner große Fortschritte in der vergangenen Zeit: "Werder verteidigt nun besser und geschlossener. Sie stehen wieder stabil und haben zuletzt keine Gegentore mehr kassiert. Es ist sicherlich nicht mehr das selbe Team wie vor drei bis vier Wochen."

Aber auch bei seiner Mannschaft sieht er eine Steigerung in der jüngsten Vergangenheit: "Wir haben uns seit dem Spiel gegen Mönchengladbach immer weiter gesteigert. So muss es weiter gehen. Wir müssen ruhig bleiben, Selbstvertrauen haben und an unsere Qualitäten glauben."

Wer zeigt Werder Bremen - Eintracht Frankfurt? Letzte Duelle

In dieser Saison trafen beiden Mannschaften bereits zweimal aufeinander. Nach dem Unentschieden im Hinspiel setzt sich Frankfurt im März im DFB-Pokal durch. Insgesamt ist die Bilanz recht ausgeglichen. In 107 Duellen konnte Bremen 43 und Frankfurt 41 Siege erringen. 23-mal gab es keinen Sieger.