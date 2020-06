Wer zeigt / überträgt SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

Das Freitagsspiel des 30. Spieltags der Bundesliga bestreiten heute der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Wir verraten euch, wer das Spiel überträgt und wie Ihr es verfolgen könnt.

SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach: Ort, Datum, Spielzeit

Der SC Freiburg empfängt heute (5. Juni) die Fohlen aus Gladbach. Gespielt wird im Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Anpfiff ist um 20:30 Uhr durch den Schiedsrichter Markus Schmidt. Die Partie im Schwarzwald-Stadion wird aufgrund der Corona-Krise ohne Publikum über die Bühne gehen. Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga werden bis zum Saisonende alle Bundesligaspiele vor leeren Rängen stattfinden.

Wer überträgt/ zeigt SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream?

Das Übertragungsrecht für die Freitags-, Montags- sowie die Spiele am frühen Sonntag der Bundesliga hat seit dieser Saison der Streamingdienst DAZN. Somit wird die Partie SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach live und in voller Länge bei DAZN zu sehen sein. Zusätzlich bietet auch Amazon Prime einen Livestream an. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Der Vorbericht startet bei DAZN um 20:15 Uhr Uli Hebel und Sebastian Kneißl fungieren im Anschluss als Kommentatoren.

Zusätzlich bietet der Streamingdienst DAZN bereits 40 Minuten nach Spielende die Highlights aller Partien des Spieltags auf seiner Plattform an. Neben ausgewählten Spielen der Bundesliga zeigt DAZN unter anderem auch UFC, Snooker, Darts und vieles mehr.

Das DAZN-Abo könnt Ihr entweder für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich erwerben. Hier könnt Ihr Euch einen kostenlosen Probemonat sichern!

SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf den Livestream hat, kann das Spiel zwischen Freiburg und Gladbach hier bei SPOX kostenlos im Liveticker verfolgen. Hier kommt Ihr zum Liveticker.

SC Freiburg vs Borussia Mönchengladbach: So endeten die letzten Begegnungen

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag