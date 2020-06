Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga startet in den 31. Spieltag! Julian Nagelsmann kehrt mit RB Leipzig an seine alte Wirkungsstätte nach Hoffenheim zurück. Dort gab es unter Woche ein Trainerbeben! Was der Wechsel auf der Bank bewirkt hat, könnt Ihr heute live auf DAZN sehen!

Bei der TSG Hoffenheim hat jetzt ein Quintett das Sagen. Bis Saisonende sind Mathias Kaltenbach, Timo Gross sowie Michael Rechner, Marcel Rapp und Kai Herdling am Ruder und sollen Hoffenheim bestenfalls nach Europa führen.

Für RB Leipzig zählt nur die Champions League. Doch die Roten Bullen konnten nach der Corona-Pause nicht immer überzeugen und kamen zuhause dreimal in Folge nicht über ein Remis hinaus.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig: Alle Infos zum Spiel

Die TSG Hoffenheim empfängt am heutigen Freitag RB Leipzig in der Pre-Zero-Arena in Sinsheim. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff. Natürlich wird auch diese Partie ohne Zuschauer stattfinden. Es gibt aber aktuell erste Diskussionen, ob man zur neuen Saison eventuell einen Teileinlass der Fans verantworten kann.

Spiel: TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Wettbewerb: 31. Spieltag der Bundesliga

Anstoß: 20.30 Uhr

Stadion: Pre-Zero-Arena in Sinsheim

TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Der Bundesliga-Freitag gehört DAZN! Auch das letzte Freitagsspiel der Saison kommt also beim Streamingdienst. DAZN überträgt Hoffenheim gegen Leipzig ab 20.15 Uhr heute live und in voller Länge. Eine Übertragung des Spiels bei Sky oder im Free-TV gibt es nicht. Heute begrüßen Moderator Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneissl die Zuschauer vor dem Smart-TV oder den mobilen Endgeräten.

Um 20.30 Uhr ist Anpfiff, dann übernimmt Kommentator Uli Hebel. Die Interviews am Spielfeldrand führt mit dem entsprechenden Abstand Alex Schlüter.

© imago images

TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig heute live im Liveticker

Wer keine Gelegenheit hat, Live-Bilder von dem Spiel auf irgendeinen Bildschirm zu bekommen, sollte im Liveticker von SPOX vorbeischauen. SPOX bietet zu allen Bundesliga-Spielen ausführliche Liveticker an, sodass Ihr auch unterwegs nichts verpasst.

TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff bietet DAZN dann zu allen Bundesliga-Spielen ausführliche Highlights an. Um ca. 23 Uhr laufen also die Highlights des Spiels Hoffenheim gegen Leipzig auf DAZN ein.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig: Letzte Duelle

Seit vier Spielen warten die Kraichgauer auf einen Sieg gegen Leipzig.

Datum Heim Gast Ergebnis 07.12.2019 RB Leipzig TSG Hoffenheim 3:1 25.02.2019 RB Leipzig TSG Hoffenheim 1:1 31.10.2018 RB Leipzig TSG Hoffenheim 2:0 29.09.2018 TSG Hoffenheim RB Leipzig 1:2 21.04.2018 RB Leipzig TSG Hoffenheim 2:5

TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen